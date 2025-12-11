LVBP: Brainer Bonaci hace historia e iguala un récord caraquista de Mario Lissón y Dalmiro Finol

Suscríbete a nuestros canales

Leones del Caracas cayó en Valencia y complicó sus aspiraciones de clasificar al Round Robin, sin embargo, no todo es 100% negativo. En medio de una situación tan complicada como la que afrontan los melenudos, una figura importante como la de Brainer Bonaci se ha alzado como una luz entre tantos ratos amargos.

Ante Magallanes, el inifielder de los capitalinos ligó un imparable en cuatro turnos al bate. Sin embargo, dicho inatrapable fue nada más y nada menos que su séptimo cuadrangular de la temporada, que sirvió además para traer dos carreras al plato y mantener con vida en ese momento a los suyos.

Además, con su séptimo batazo de cuatro esquinas de esta zafra, Brainer Bonaci logró igualar un sensacional registro para novatos de los Leones del Caracas, marca que estaba en manos de dos ilustres de nuestra pelota criolla, como lo son Dalmiro Finol y Mario Lissón.

Bonaci iguala a Lisson y a Finol

Y es que, con su cuadrangular ante los Navegantes del Magallanes, conectado ante los envíos de Saúl García, Brainer Bonaci llegó a la cifra de siete estacazos en la temporada 2025/26. Con esta marca, Bonaci igualó el récord histórico de más cuadrangulares para un novato en la historia de la franquicia capitalina.

Esta marca está en manos de Dalmiro Finol desde hace prácticamente 80 años, ya que en 1946 logró justamente siete batazos de cuatro esquinas en lo que fue la primera campaña de la LVBP en toda su historia. 61 años después, en la zafra 2007/08, Mario Lissón la igualó, al despachar siete jonrones en 156 turnos como novato con Leones.

Ahora, luego de igualar esta marca, Brainer Bonaci tendrá 13 juegos por delante para intentar superar a los ya mencionados toleteros y quedarse con un histórico récord, que lo atará por siempre a la historia de la franquicia melenuda.