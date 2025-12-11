El Hipódromo se viste de gala: La Rinconada anuncia un espectáculo musical épico para el Jockey Challenge 56

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 14 de diciembre, en las instalaciones del Hipódromo Internacional La Rinconada acogerá la reunión 48, que marca el cierre del tercer meeting la temporada hípica 2025.

Con un total de 13 carreras que contemplan la programación, los eventos centrales serán los nueves clásicos grado I, la copa y la primera edición del Jockey Challenge 56.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer la tarde del jueves 11 de diciembre que, además del espectáculo tradicional de las carreras de caballos y el evento de los jinetes de talla mundial, se tendrá un cierre de lujo con un evento musical para toda la familia que asista al óvalo de Coche.

Fiesta familiar: Jockey Challenge 56 Cierre Tercer Meeting Reunión 48

El programa incluye premios a repartir, música en vivo, refrigerios y muchas sorpresas más. La entrada será totalmente libre.

El cartel de artistas invitados presenta figuras de renombre internacional y nacional. Por el lado de los internacionales se presentarán Jerry Rivera y Willie González, ambos artistas del género de salsa puertorriqueña.

Mientras que, por el lado de los venezolanos, el escenario recibirá al talento musical de Afro Criollo, Jesús Antonio Rondón Delgado conocido en el medio artístico y musical como Xuxo y el dúo Los Cadillac’s.

Invitación: Evento Jockey Challenge 56 Carreras Clásicas Reunión 48

De esta forma, el INH extiende la invitación a toda la familia venezolana asistir este domingo 14 de diciembre a partir de las 11:00 am para disfrutar de todo el espectáculo de las 13 carreras que comenzará a la 1:30 pm, ademas de la presencia de los jinetes internacionales que integran la primera edición del Jockey Challenge 56 y para el cierre el concierto musical con los artistas nacionales e internacionales.

Sin duda, el óvalo de La Rinconada se transformará en un centro de entretenimiento masivo y el INH ratifica su compromiso de ofrecer a la afición venezolana una jornada tanto deportiva como las artes musicales.