Último jockey en ganar la Triplecorona estará este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este jueves 11 de diciembre, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer el listado de los jockeys que participarán en el primer Jockey Challenge 56, que se va a realizar este domingo 14 de diciembre de 2025 en el hipódromo La Rinconada.

Mike Smith: el último triplecoronado montará en La Rinconada

Mike Smith, dos veces ganador del premio Eclipse como Jockey del Año (en las temporadas 1993 y 1994), ganador de siete pruebas de la triple corona y con más de 5.700 competencias en su carrera, será uno de los jockeys que montará este domingo en la edición inaugural del Jockey Challenge 56.

Miembro del Salón de la Fama del turf de Estados Unidos desde 2003, Smith es una de las figuras más importantes del listado que se dio a conocer este jueves por medio de las cuentas oficiales del INH en distintas redes sociales. Smith tiene el honor de haber sido el jockey de dos de los mejores purasangres que han corrido en el presente siglo: la yegua imbatible Zenyatta, ganadora de 19 de las 20 carreras en las que participó, y el último triplecoronado, Justify, en 2018.

Aparte de Smith, el evento contará con la presencia de sus compatriotas Dylan y Kathy Davis, junto al dominicano Joel Rosario y el panameño Ricardo Santana Jr. Ellos acompañarán a los jinetes venezolanos homenajeados, Javier Castellano, Junior Alvarado, Emisael Jaramillo, y el ganador del Kentucky Derby 2022, Sonny León