Xabi Alonso habla sobre cuándo podría regresar Mbappé

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, aseguró que “todavía es pronto para saber” si el francés Kylian Mbappé, quien formó parte de la convocatoria en la derrota ante el Manchester City (1-2) pero no tuvo minutos por molestias en la rodilla izquierda, podrá estar disponible para el partido del domingo ante el Alavés.

"Todavía es demasiado pronto para saber si llega al domingo. Hoy no estaba para jugar y si no está en el campo se le echa de menos a Kylian. Hemos tenido ocasiones para marcar ese segundo gol, pero cuando no te toca, aunque te pongas”, declaró Alonso en rueda de prensa post partido.

Una ausencia de Mbappé que le abrió las puertas al brasileño Endrick, quien entró desde el banquillo para jugar su segundo partido de la temporada. "Ha tenido un buen impacto. El partido pedía un jugador con energía. Ayer hablamos de su situación y ha estado cerca. Ha sido una buena noticia", aseguró.

Puesto de Alonso peligra

El partido de Champions deja sin mucho margen de maniobra a Alonso, ya que se unió a una seguidilla de resultados negativos del equipo, que tampoco se ha visto sostenido en un juego convincente de sus dirigidos. Por ejemplo, en LaLiga solo registra una victoria en los últimos cinco duelos, con una derrota y hasta tres empates.

Todo lo anterior habría colmado la paciencia del alto mando merengue, que ya tendría una fecha para poner final al trabajo del técnico si no mejora la situación, según Jose Luis Sánchez, tertuliano del programa el Chiringuito de Jugones.

El periodista informó que el futuro inmediato de Alonso estaría atado al próximo encuentro de la oncena madridista, programado para este domingo 14 de diciembre contra el Deportivo Alavés. De no ganar ese cotejo, siempre según lo apuntado por José Luis, el estratega no seguiría en el puesto.