Clara Vegas Goetz revela los “retoquitos” que se hará en su cuerpo

La nueva Miss Venezuela 2025, Clara Vegas Goetz, no solo ha conquistado coronas y reflectores… ahora también encendió las redes sociales con sus recientes declaraciones sobre sus próximos pasos como parte de la preparación al Miss Universo 2026.

La joven de 23 años, compartió un video en su cuenta de TikTok en la que abordó la interrogante que todos tenían: ¿Se operará? Pues, tal como lo confesó, quiso ser ella misma quien hablara con sus seguidores acerca de ello.

¿Se operará Clara Vegas Goetz?

En el audiovisual, Clara aseguró con firmeza que no piensa someterse a ninguna cirugía que cambie su nariz, pues, aseguró que ama su perfil: “¿Hay cosas que me voy a hacer? Sí. Mi nariz no me la voy a tocar”.

“No se preocupen. Tengo un perfil distinto, griego y mucha gente dice que me lo tengo que operar. No me lo voy a cambiar porque es especial para mí y creo que cambiarme la nariz sería cambiarme la cara entera”, acotó la reina de belleza.

Sin embargo, está consciente de que debe realizarse algunas modificaciones para dar un mejor perfil. En ese sentido, sorprendió a todos al informar sobre una operación que ha querido hacerse desde hace tiempo.

La cirugía deseada de la Miss Venezuela

Así como lo admitió, su deseo es operarse el busto, por lo que de tomar la decisión de operarse, esta sería su primera opción. “Toda la vida me he querido operar (los senos) Yo les iré contando todo todo”, añadió.

“Yo no me voy a cambiar por completo, hay mucha gente que dice que me tengo que cambiar por completo y hay otra gente que dice que no me puedo operar. Al final del día, adivinen ¿quién tiene esa decisión? Yo”, fueron sus palabras.

Pero, esto no será lo único que se hará la beldad criolla. En el mismo clip, la hija de la Miss Venezuela 1990, indicó que, probablemente entrará en un tratamiento de ortodoncia. “¡Creo que me van a poner brackets!”, dijo.

De igual forma, Vegas Goetz apuntó que aún no tiene una decisión tomada, pero, confía en el equipo de profesionales que trabaja a su lado. Recordemos que, en una ronda de preguntas con nuestro equipo de Meridiano, la joven afirmó que, “se venían sorpresas” en cuanto a su físico.