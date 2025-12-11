Pendiente con Fleet Street que cómo ajustó queda lista para su competencia en el Clásico Balsamino Moreira (GI)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 14 de diciembre será el cierre del tercer meeting con el desarrollo de la cuadragésima octava reunión del año en el hipódromo La Rinconada, la cual presenta una cartelera de 13 emocionantes competencias, entre la que se incluye nueve clásicos y una copa.

Justamente, la primera del programa, es la primera edición del Clásico Balsamino Moreira (GI), para yeguas nacionales e importadas de tres y más años, en distancia de 1.200 metros y cuenta con una nómina de 11 participantes inscritas.

Fleet Street: Importada Prueba Selectiva R48 La Rinconada Datos Hípicos

De este lote de competidoras está presente la importada Fleet Street (USA), es un vientre importado, del semental Street Boss por Summers Hope en Summer Front y es preparada por Carlos Luis Uzcátegui para el Stud Yellowstone, además es tercera favorita para Gaceta Hípica.

En cuanto a la campaña, la potra norteamericana lleva un total de 6 victorias en 14 presentaciones, tanto en los óvalos de Estados Unidos como en la arena caraqueña.

Su última presentación del 16 de noviembre llegó tercera a 8 1/2 cuerpos de la victoriosa Miss Mireya en el Clásico Nuestra Señora de la Chiquinquirá (Versión Hembras), para el mismo recorrido de los 1.200 metros.

Ajuste: La Rinconada, selectiva

El miércoles 10 de diciembre la pupila importada de Uzcátegui salió del aparato y ajustó: 13; 25,4 (400MTS) (EP); 39,1 2P; 53,1/ VELOZ Y MUY BIEN TODO EL TRAYECTO con remate de 12’’4, publicado por la hoja de ejercicios de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera