¡Alto! Antes de sellar no dejes de ver el ajuste de la gran opción de Gaceta Hípica que podría decidir en el 5y6 dominical

La cuadragésima octava reunión será el cierre del tercer meeting de la temporada 2025 a realizarse el día domingo 14 de diciembre, con una programación de 13 carreras con la inclusión de nueve pruebas selectivas de grado I.

La undécima competencia, cuarta válida para el 5y6 Nacional es para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.400 metros.

La Rinconada: Gran opción Ejemplar 5y6 Datos hípicos

De las 14 competidoras inscritas se encuentra la importada I’m in the Mood (USA) (número 10), bajo la preparación de Humberto Correia para el Stud Los Audaces.

Asimismo, la potra tresañera reaparece luego de 141 días sin correr, por lo que se perfila como la primera favorita, además de ser la gran opción para Gaceta Hípica.

En su debut del día 26 de julio fue capaz de llegar segunda a 3 3/4 cuerpos de Chimpolera. Tras su estreno en el óvalo caraqueño, el jinete Robert Capriles informó ante la Junta de Comisarios del INH que la nacida y criada en Kentucky (Estados Unidos) tuvo una mala partida.

Ahora bien, para la válida del día domingo, la pupila de Correia usará el implemento Martingala (+M), pero le quitan el implemento gríngola (-Gr).

Ajuste 5y6: La Rinconada

Este martes 9 y miércoles 10 de diciembre, I’m in the Mood galopó dos vueltas, en silla, asi fue informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas