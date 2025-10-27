Hipismo

La Rinconada: Entérate lo que comentó Humberto Correia luego de triunfar el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI)

El entrenador conversó en entrevista para Meridiano Web acerca del su satisfacción de ganar el magno evento del hipismo venezolano

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 10:08 pm
La Rinconada: Entérate lo que comentó Humberto Correia luego de triunfar el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI)
Foto: José Antonio Aray.
Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 26 de octubre se disputó el LXXIX Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), a la altura de la sexta válida para el juego de 5y6 Nacional, en distancia de 2.400 metros, como parte de la programación de la reunión 41 del tercer meeting en el hipódromo La Rinconada, más un premio a repartir de $500.000.

NOTAS RELACIONADAS

Clásico Gaceta Hípica: Potrancas La Rinconada

El ganador fue para Astuto (número 5), conducido por el látigo argentino Juan Pablo Paoloni, presentado por Humberto Correia en una buena atropellada y en final de foto. Dejó crono de 156’’2 para el tiro de los 2.400 metros, al mismo tiempo defendió para los colores del Stud Los Audaces.

El destacado entrenador Fernando Parilli Araujo luego de culminada el magno evento de la hípica nacional comentó acerca de obtener su primera victoria en esta importante selectiva de grado I.

“De ver que estoy muy contento. No me queda nada más que felicitar de todo corazón a todo el equipo de cuadra no solo a los capataces y caballerizos sino también al personal médico veterinario. A todos y cada uno de ellos que hacen vida con nosotros aquí en el hipódromo La Rinconada le dedico este triunfo. Gracias a Dios y a la Virgen que pudimos contactar al jinete (Juan Pablo Paoloni) y gracias a Dios se dio todo”.

Desde el equipo de Meridiano Web felicitamos al trainer Humberto Correia y a todo su equipo de cuadra por el merecido triunfo obtenido en los 2.400 metros del Simón Bolívar.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada LVBP Fórmula 1 NFL
Domingo 26 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo