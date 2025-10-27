La Rinconada: Entérate lo que comentó Humberto Correia luego de triunfar el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 26 de octubre se disputó el LXXIX Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), a la altura de la sexta válida para el juego de 5y6 Nacional, en distancia de 2.400 metros, como parte de la programación de la reunión 41 del tercer meeting en el hipódromo La Rinconada, más un premio a repartir de $500.000.

El ganador fue para Astuto (número 5), conducido por el látigo argentino Juan Pablo Paoloni, presentado por Humberto Correia en una buena atropellada y en final de foto. Dejó crono de 156’’2 para el tiro de los 2.400 metros, al mismo tiempo defendió para los colores del Stud Los Audaces.

El destacado entrenador Fernando Parilli Araujo luego de culminada el magno evento de la hípica nacional comentó acerca de obtener su primera victoria en esta importante selectiva de grado I.

“De ver que estoy muy contento. No me queda nada más que felicitar de todo corazón a todo el equipo de cuadra no solo a los capataces y caballerizos sino también al personal médico veterinario. A todos y cada uno de ellos que hacen vida con nosotros aquí en el hipódromo La Rinconada le dedico este triunfo. Gracias a Dios y a la Virgen que pudimos contactar al jinete (Juan Pablo Paoloni) y gracias a Dios se dio todo”.

Desde el equipo de Meridiano Web felicitamos al trainer Humberto Correia y a todo su equipo de cuadra por el merecido triunfo obtenido en los 2.400 metros del Simón Bolívar.