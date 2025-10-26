La Rinconada: Astuto aplastó a su rival Gran Yaco y se lleva en gran atropellada el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 26 de octubre se realizó la edición número 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), a la altura de la décima tercera competencia, sexta válida para el juego del 5y6 Nacional de la programación de la reunión 41 en el hipódromo La Rinconada.

Un total de 16 ejemplares nacionales e importado de tres y más años conformaron la nómina para buscar la gloria y uno de ellos conseguiría la victoria en la tan preciada prueba selectiva más importante del calendario hípico, además de contar con un premio especial a repartir de $500.000.

El castaño cincoañero Astuto, conducido por el látigo argentino Juan Pablo Paoloni y presentado por Humberto Correia para los colores del Stud Los Audaces, fue el que consiguió de forma electrizante la carrera más importante del calendario hípico nacional.

Desarrollo de la Carrera: Clásico Internacional Simón Bolívar La Rinconada

Al abrirse las compuertas del aparato salieron los competidores a la pista. En la primera de cambio Padel con Astuto y la yegua chilena Steady salieron a pelear en la punta, pero fue la propia Steady la que comandó la carrera con parciales de 26’1 para los 400, 49 segundos exactos para los 800 metros y 74’’3 para los 1.200 metros.

Mientras tanto Padel, Special Element (USA) y Astuto estuvieron cerca de la puntera chilena.

Al giro de la última curva en 101’’2 para la milla, el importado Special Element (USA) se vino en duelo con Gran Yaco (USA) seguido Rockville (USA), Steady (Chi) y Astuto.

Ya en plena recta final, Astuto conducido por el argentino Juan Pablo Paoloni buscó pase por dentro para alcanzar y comprometer al puntero norteamericano Gran Yaco y entre ellos se fueron a luchar cabeza a cabeza en los metros finales, por lo que, en un final de fotografía y totalmente cerrado, Astuto consiguió la victoria plena y en franca ganancia el Clásico Internacional Simón Bolívar en buena atropellada.

Los 2000 metros los pasaron en 129 segundos exactos y el tiempo final de la competencia fue de 156.2 para los 2400 metros. A pescuezo terminó para el segundo lugar el norteamericano Gran Yaco en una excelente conducción del Derby Winner Sonny León, luego Vino Tinto en el tercero, Toro Salvaje (USA) para el cuarto y cerró la pizarra el norteamericano Rockville.

Astuto, un hijo de Champlain en Lady Jadana por Forestry logró su sexta victoria en 20 presentaciones y abonó un dividendo de taquilla de Bs. 2.000,19 a ganador y 1.100,65 el placé.