Poco más de $400 paga los cuadros con seis este sábado en Valencia

El hipódromo de Valencia tuvo la tarde de este 24 de enero, la realización de la segunda jornada de carreras de la temporada 2025, con una programación de ocho competencias, sin pruebas válidas ni de grado, y el juego del 5y6 nacional, a partir de la tercera prueba de la tarde.

5Y6 Nacional: cuadros ganadores

La primera de las válidas del 5y6 de este sábado, la ganó el ejemplar Unstoppable, pensionado del entrenador Renny Verástegui y la monta de José Daniel Calicho, el cual dejó un dividendo de 130.40 a ganador en distancia de 1.200 metros con un tiempo de 75,3.

Luego, sería el turno de conseguir la victoria para Caribbean Wonder del entrenador Alejandro Ortiz y la conducción de Osis Martínez en tiempo de 83,3 para 1.300 metros y un gran dividendo de 1.159,79 a ganador.

La tercera de las válidas sería para el purasangre Party Prince del entrenador Jesús Carfunjol Arteaga, y la monta de Jaime Lugo Jr. el cual logró un tiempo de 82,2 en 1.300 metros, y generar un pago de 115 a ganador.

Seguidamente, en la cuarta válida, sería el triunfo de la yegua Flecha Montón del entrenador Carlos Escobar Jr. y la conducción de Omar Guedez en distancia de 1.200 metros, mientras que la quinta del 5y6 fue para Valle del Mar del entrenador Jesús Carfujol Arteaga y José Daniel Calicho en los hierros.

Para culminar, Strength Roma cerraría los seis caballos de la fama bajo la yunta de Jesús Carfunjol M. en el entrenamiento y Francisco Quevedo en el lomo del ejemplar.

Con estos ejemplares, los cuadros ganadores con cinco fueron un total de 1647 tickets ganadores, los cuales se llevan cada uno Bs.3845,09, y los cuadros con los seis de la fama, fueron 152 tickets ganadores, con un premio de Bs 152.345,01, lo que viene a ser poco más de $400 al cambio oficial.