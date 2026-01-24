Valencia: Este fue el monto sellado de la segunda reunión del 2026

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este sábado se realiza la programación de la segunda jornada de carreras en el hipódromo de Valencia, con un total de ocho carreras, sin selectivas ni clásicos de grado, y el juego del 5y6 nacional desde la tercera prueba de la tarde sabatina.

Valencia: Monto sellado del 5y6

El primer ejemplar ganador de la tarde del sábado es la yegua Corredora C, presentada por el entrenador Alejandro Ortiz y la monta de Fernando José García, con un tiempo oficial de 75,1 en 1.200 metros recorridos, y dejó dividendo de 60,73 bolívares a ganador.

La segunda no válida, por su parte fue para el purasangre Fernando Cuarto, pensionado del entrenador José Flores, y tuvo la conducción de José Tuarez, en tiempo de 81,2 en distancia de 1.300 metros con un pago de 86,29 bolívares a ganador.

Mientras que la primera válida del 5y6 nacional, se la llevó el ejemplar Unstoppable, con el jinete José Daniel Calicho y el entrenador René Verástegui, con tiempo de 75,3 en 1.200 metros y un dividendo de Bs. 130,40 a ganador.

El monto recolectado del 5y6 nacional en la tarde de carreras en Valencia, fue de Bs.42.881.910,00, de los cuales se repartirán para los ganadores con seis, un total de Bs.23.156.231,40, y para los cuadros con cinco ejemplares ganadores, se repartirá Bs. 6.003.467,40.