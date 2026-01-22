La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°04

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 25 de enero, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:10 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Bendito 12 My Five Mate 11 My Funny Nonno 3 Maximus Fortune 2 My Flying Mate 2

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Brother Will 12 Rey Enigma 10 Base Armador 4 Dumpling 2 Mi Guerrero 2

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Tinta Fina 12 Melania 11 Queen Rhaenyra 5 Mía Sophia 1 Yas del Sol 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Brawuaisa 10 Sugar Cane 9 Sizzle (USA) 9 Sarasarita 1 Fidanzata 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Zio Giacoof 12 Invencible 9 Barbarroja 8 El Pillin 1

SEXTA VÁLIDA