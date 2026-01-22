Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°04

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por

Meridiano

Jueves, 22 de enero de 2026 a las 06:22 pm
Foto: José Antonio Aray.
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 25 de enero, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:10 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Bendito  12
My Five Mate 11
My Funny Nonno 3
Maximus Fortune 2
My Flying Mate 2

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Brother Will 12
Rey Enigma 10
Base Armador 4
Dumpling 2
Mi Guerrero 2

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Tinta Fina 12
Melania 11
Queen Rhaenyra  5
Mía Sophia 1
Yas del Sol 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Brawuaisa 10
Sugar Cane 9
Sizzle (USA) 9
Sarasarita 1
Fidanzata 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Zio Giacoof 12
Invencible 9
Barbarroja 8
El Pillin 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Gran Andrés 9
Counsellor 8
Sucro 7
Isocorico 4
El Gran Olimpo  3
Stitch del Sol 1

 

