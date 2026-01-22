Hipismo

¿A qué hora empiezan las carreras nocturnas en La Rinconada? Míralas en vivo este 23 de enero

La pasión por las carreras de caballos regresa en horario nocturno al Hipódromo Internacional La Rinconada este viernes 23 de enero

Por

Meridiano

Jueves, 22 de enero de 2026 a las 05:32 pm
Foto: José Antonio Aray.
Por Andrea Matos Viveiros

Este viernes 23 de enero, a partir de las 6:00 p.m., los amantes del turf podrán disfrutar de una jornada llena de emoción, estrategia y adrenalina con Club Hípico por Meridiano Televisión.

Foto: Cortesía.

Dónde ver las carreras hípicas nocturnas

La jornada de hipismo nocturno podrá verse en señal abierta por Meridiano Televisión, acompañado del equipo de Club Hípico, que llevará todos los detalles, análisis y comentarios en vivo.

Además, los fanáticos podrán seguir la transmisión vía streaming gratis a través de meridiano.net/meridianotv. También estará disponible en alta definición en las plataformas Simple Plus, Inter Go, NetUno Go y ABA TV Go, permitiendo disfrutar de las carreras desde cualquier lugar de Venezuela

 

Los datos en tus revistas hípicas

El programa hípico incluye ocho competencias, destacando una condicional especial en horario estelar, ideal para los seguidores del tradicional 5 y 6 nacional. Prepara tu jugada y vive la experiencia completa del mejor hipismo venezolano.

Los pronósticos más confiables y análisis especializados los encontrarás en Gaceta Hípica, Sin Freno y Desbocado, disponibles en kioscos y puntos de venta a nivel nacional. Este viernes, la emoción del hipismo se vive de noche desde La Rinconada, en vivo, por Meridiano Televisión a las 6:00 p.m.

Jueves 22 de Enero de 2026
