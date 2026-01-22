La Rinconada: Uno de estos favoritos se destaca con el mejor remate para la R04 del año

Suscríbete a nuestros canales

Faltan apenas días para presentar la reunión número 04, en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 10 competencias que incluye dos condicionales especiales, más el popular juego esperado por la afición hípica: El 5y6 Nacional.

La tercera carrera dominical es reservada para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cinco y más carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros, con la hora de salida para las 2:20 de la tarde.

Colossus: R04 Ciclo No Válido La Rinconada Datos Hípicos

Entre los inscritos se encuentra Colossus (número 4), será montado por el efectivo jinete Yoelbis González y la preparación de Rafael Cartolano para el Stud V&V.

Este castaño de siete años, reaparece luego de 42 días sin correr y se perfila como el segundo favorito para Gaceta Hípica, además de mantener una campaña de nueve victorias para 33 actuaciones. Se perfila como el segundo favorito para Gaceta Hípica.

En su última actuación se llevó la victoria en la Copa Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores a 2 1/2 cuerpos de ventaja, al dejar el crono en 79’’1 para el tiro de 1.300 metros.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El presentado por Cartolano ajustó el día miércoles 21 de enero 15,4 28,3 40,1 (600MTS) 52 2P 64,3 4P 80, en silla, sin hacerle nada, extraordinario con el mismo Yoelbis González y con un remate de 11,3 publicado por la hoja de ajustes por parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos para la carrera: Ejemplares