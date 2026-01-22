Luis Peraza pone un ojo y un fijo a sus ejemplares del domingo

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este jueves, el equipo de hípica de Meridiano.net hizo presencia en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, para conocer las impresiones del entrenador de purasangres, Luis Peraza sobre sus presentados para la jornada de carreras del día viernes en la noche y el domingo en la tarde en el mencionado óvalo.

La Rinconada: Entrevista a Luis Peraza

En la jornada de competencias del viernes en la noche, el entrenador Luis Peraza participará con la yegua Celestia en la sexta prueba, y cuarta de las válidas del 5y6 nacional, bajo la conducción del jockey aprendiz Samuel Yanez, de la que manifestó lo siguiente:

“Buenos días y muchas gracias nuevamente por la oportunidad, con un poco de quebranto de salud, pero trabajando. Comenzamos este viernes con la yegua Celestia, que reaparece en altas condiciones, ella tiene bastante velocidad, esperamos el triunfo de ella igualmente, y vamos a hacer todo lo posible por ganar nuestra primera carrera en la primera presentación del año, el día viernes con esta yegua”.

Sobre sus ejemplares que le van a correr el día domingo, Peraza, comenzará en la tercera carrera con el ejemplar Catire Pedro y la monta de Winder Veliz. “Como ustedes saben, es el pequeño guerrero de la cuadra, viene en altas condiciones físico-atléticas, va a estar decidiendo la carrera, ustedes ya saben la calidad de este caballo y a nosotros nos gusta para ganar”.

En la cuarta carrera del domingo, tiene al tordillo, Vida, con la monta fija de Jhonathan Aray, de él dijo lo siguiente:

Él llegó muy bien de su última carrera, por eso no dudamos en repetirlo, para mí, puede estar decidiendo, no lo vayan a dejar fuera de sus combinaciones”.

En la octava prueba dominical, se disputará la cuarta válida del 5y6, donde correrá la yegua Fidanzata, bajo la conducción del aprendiz Ángel Ybarra.

Ella viene de perder una increíble, la hemos ido llevando poco a poco, ya vieron las mejoras que ha tenido, de estar tres veces fuera de carrera, a un segundo y perder de medio cuerpo a nada, ya saben las condiciones que tiene la yegua. Le dimos su tiempo decembrino, ella anda muy bien, a nosotros nos gusta como característica de fija”.

Seguidamente, en la novena carrera del domingo, será el turno para Manoepriedra, y en la silla, el jockey Hemirxon Medina, del cual dijo lo siguiente.

-Es un ejemplar que se nos vino a menos, pero seguimos trabajando con él, hemos conseguido unos detalles, ha mejorado mucho en sus trabajos privados, cuidado con este caballo, Manoepriedra”.

Por último, en la décima y sexta válida del 5y6, Luis Peraza cerrará con dos purasangres a competir. White Arrow , con Winder Veliz en el lomo y Río Manso con Aldry Siso.