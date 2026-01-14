¡Ojo con los de Peraza! Conoce los detalles de su cuadra para la primera y segunda reunión del año en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Luis Peraza vuelve a sonar con fuerza en el óvalo de Coche. El experimentado entrenador, que ya se encuentra plenamente activo tras cumplir su sanción, encara esta nueva temporada con el objetivo de recuperar su lugar en el recinto de ganadores.

Entrevistas: Meridiano Web Entrenador La Rinconada Doble Jornada

Bajo la lluvia de este miércoles, el equipo de Meridiano Web conversó con el estratega, quien no dudó en resaltar el estado físico de los ejemplares que buscarán la foto este fin de semana:

“Buenos días para toda la fanaticada, nuevamente a Dios gracias em cancha y dando el 100% por el hipismo”

Trainer un solo compromiso el día viernes y es en la prueba de los acumulados con la yegua Miss Billion y la monta de Yoelbis González.

- Esta yegua ha venido evolucionando paulatinamente y el trabajo diario está rindiendo sus frutos. Como siempre, mantengo mucha fe en mis presentados y estoy convencido de que ella estará decidiendo la competencia. No la descuiden en sus combinaciones, especialmente porque lleva la monta de un gran jinete con quien siempre hago una yunta ganadora.

Ejemplares para ganar: Entrenador 5y6 nacional Domingo La Rinconada

Para el domingo en la segunda carrera en recorrido de 1.100 metros tiene que ensillar al ejemplar Canciller.

-Este es un ejemplar que, si ustedes pueden ver esta de turno, nos gusta mucho de cuadra y hemos trabajado bastante para este triunfo. No lo dejen fuera de sus combinaciones.

Acto seguido la tercera carrera una nueva oportunidad tiene Princess Atena de mostrar su potencial.

-Esta es otra yegua que paulatinamente ha venido mejorando en su lote, ya parece que quiere salir de el y en esta ocasión debería decidir la carrera no la dejen fuera de combinación.

Ya en el 5y6 nacional Vida es parte de la nómina del 5y6 nacional en la tercera válida.

-Como es bien sabido por la afición, este es uno de los ejemplares de mayor concepto en mi cuadra y, personalmente, uno de mis favoritos. Se ha realizado un trabajo impecable con él; luce un estado físico envidiable y llega en el tope de sus condiciones. Es una monta obligatoria en cualquier combinación, pues me agrada muchísimo para visitar el recinto de ganadores.

Y cierra la jornada dominical con la yegua Mi Goajira Adorada en la cuarta válida.

- Esta yegua ha mostrado una evolución constante. En su actuación anterior, el ascenso de lote le afectó un poco, sumado a un percance durante la carrera que, afortunadamente, ya ha sido subsanado por completo. Sugiero no descuidarla; anda muy bien y podría ser la sorpresa de la competencia.