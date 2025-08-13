Atentos a la línea de Luis Peraza de este domingo en la reunión 31

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los entrenadores que más ha destacado en el segundo meeting de la temporada, es el trainer Luis Peraza, ganador del Clásico Internacional Presidente de la República de Venezuela y que este domingo en la reunión número 31 del año participará con cuatro ejemplares a correr.

La Línea de Luis Peraza en la reunión 31

El entrenador Luis Peraza conversó este miércoles con el equipo de Meridiano.net sobre cada uno de los ejemplares que le van a participar en la jornada dominical y el primero de ellos será en la tercera prueba no valida con la yegua Miss Billion con el jockey profesional Aldry Siso.

“Miss Billón es una yegua que ha venido recuperándose, todavía tenemos la esperanza que ella siga mejorando y seguimos trabajando con ella”.

“Pasamos así a la segunda válida con el ejemplar manoepiedra, un ejemplar que nos gusta fijo esta semana, lo puedo dedicar como característica de línea de mi parte, siempre respetando a los demás colegas”.

Pasamos a la tercera válida con la yegua Celestia que lo ha hecho muy bien, la última perdió una carrera increíble mal puesta, respetando a los demás colegas y ejemplares, no la vayan a dejar fuera de las combinaciones”.

“Cerramos con la yegua Mi Goajira Adorada, que nos gusta mucho también este fin de semana, no la vayan a dejar fuera de sus combinaciones”.