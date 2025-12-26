LVBP: Tigres deja en el terreno a Bravos y tiene una vida más

Suscríbete a nuestros canales

En un encuentro no apto para cardíacos, los Tigres de Aragua consiguieron una victoria agónica 2 carreras por 1 frente a los Bravos de Margarita, tras disputar 10 intensas entradas en el Estadio José Pérez Colmenares. El triunfo permite a la novena bengalí tomar la delantera en la serie particular ante los isleños (4-3) en el arranque de la última semana de la ronda regular.

Duelo de lanzadores en Maracay

El compromiso estuvo marcado por un dominio absoluto desde la lomita. El abridor de los locales, Jean Pinto, firmó una actuación magistral al completar cinco episodios de apenas tres hits y un boleto, enfrentando a 18 bateadores con una efectividad impecable.

El relevo bengalí mantuvo la pizarra en blanco (0-0) hasta el tiempo extra, destacando la labor de Christian Suárez, Edwar Colina, Carlos Guzmán, Ronnie Williams y Jonathan Vargas. La victoria fue para José Guédez, mientras que Alfred Gutiérrez cargó con la derrota.

Cita con la historia para "Cafecito"

En el apartado ofensivo, la noche fue histórica para José “Cafecito” Martínez. El experimentado toletero se fue de 3-2, conectando su doble número 115 de por vida en la liga, cifra con la que supera al legendario David Concepción en la lista histórica del circuito, reseñó el equipo de prensa de la novena bengalí.

Por su parte, Jermaine Palacios lideró el ataque al ligar de 4-2 con una carrera impulsada.

Desenlace dramático

La paridad se rompió en el décimo capítulo de la forma menos esperada. Con las bases llenas, Leobaldo Cabrera mostró disciplina en el plato para negociar el boleto que trajo la carrera de la victoria por la vía del "caballito", desatando la celebración en el feudo aragüeño.

Con este resultado, los Tigres nivelan su registro a 27-28. Ambos equipos se verán las caras nuevamente este miércoles a las 5:30 p. m. en Maracay para el último choque de la fase regular.