LVBP: Eliézer Alfonzo Jr. no para de mejorar y ya es un catcher histórico para Magallanes

Estadio Universitario de Caracas.- Si revisamos los grandes baluartes del Magallanes en este último par de años, el nombre de Eliézer Alfonzo Jr. sin duda alguna debe ser mencionado. El careta de los filibusteros ha mostrado un nivel envidiable con el madero desde que llegó, y además, en esta zafra ha sido una garantía detrás del plato.

Según el motor de búsqueda de PelotaBinaria, desde la temporada 2006/07 solo dos receptores del Magallanes tienen más innings acumulados en una misma campaña en la receptoría que "Fonzy" en la 25/26. Y es que, en efecto, el hijo de "El Matatán" tiene ya 345.0 innings detrás del plato, además de uno de los mejores porcentajes de fildeo de su carrera (.994%), y de un sólido 38% de corredores atrapados robando almohadillas.

Sin duda, su año ha sido magnífico, y en una entrevista exclusiva para Meridiano, Eliézer Alfonzo Jr. detalló precisamente las claves que lo han hecho vivir una zafra realmente inolvidable y productiva para su equipo.

Eliézer Alfonzo Jr. y un año increíble

El año defensivo de Eliézer Alfonzo Jr. ha sido fenomenal, y ha mostrado una evolución fantástica, por lo que precisamente inició la entrevista hablando de su preparación en esta faceta del juego. "Esta temporada me enfoqué muchísimo en mejorar mi defensa, es algo que considero que debo seguir mejorando para ser un jugador más completo. Desde que llegué comencé un trabajo con Clemente Álvarez, y gracias a Dios me ha ayudado muchísimo", explicó.

Innegablemente la llegada de Yadier Molina significó un giro de 180 grados en la zafra de "Fonzy", y esto no es precisamente producto de la casualidad. "La confianza que me ha dado Yadier desde el primer día es muy importante para mí. Me dio la oportunidad de estar como receptor y eso me ayuda, considero que cuando estoy detrás del home me siento mejor a la hora de batear", confesó.

Además, el toletero recientemente firmado por los Dodgers no escondió su emoción al enterarse de que posee la tercera temporada con más acción detrás del plato para un catcher del Magallanes, solo superado por Robinson Chirinos en la 2009/10 (357.2 entradas) y por Jesús Flores en la 2011/12 (464.0). "Le doy las gracias siempre a Dios por todas las cosas buenas. La clave de todo ha sido mantenerme saludable. Me preparo muy bien y trabajo fuerte día a día".

Finalmente, Eliézer Alfonzo Jr. no dejó pasar la oportunidad de resaltar la oportunidad fantástica que ha tenido de mejorar bajo la tutela de Yadier Molina, un receptor legendario. "Me siento afortunado de tener a Yadier como mi manager. Para mí, es el mejor receptor que ha pasado por las Grandes Ligas. Trato de sacarle provecho a todo su conocimiento para implementarlo en mi juego y seguir mejorando como jugador", sentenció.