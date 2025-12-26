MLB: Mets dejan libre a hijo de leyenda dominicana

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York han decidido liberar al joven primera base y jardinero Vladi Guerrero, uno de los tres hijos del miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero que intentan abrirse camino en el beisbol profesional. Con apenas 19 años, el prospecto dominicano queda sin equipo tras dos temporadas en la Dominican Summer League, donde no logró mostrar el desarrollo esperado por la organización.

El apellido Guerrero es sinónimo de poder y tradición en las Grandes Ligas. Vladimir Guerrero, padre de Vladi, dejó una huella como estrella de los Expos de Montreal y los Angelinos de Anaheim, y hoy es reconocido como uno de los bateadores más completos de su generación. Su hijo mayor, Vladimir Guerrero Jr., es la imagen de la franquicia de los Azulejos de Toronto, consolidándose como uno de los mejores toleteros jóvenes de la MLB. Sin embargo, no todos los caminos han sido iguales para la nueva generación de Guerreros. Por él, los Mets le dieron un bono de 117.000 dólares más otros $60.000 para fines de estudios.

El paso de Vladi por la Dominican Summer League

Vladi Guerrero fue firmado por los Mets hace dos años, pero desde el inicio no fue considerado un prospecto de alto perfil. En 72 juegos disputados en la liga de desarrollo, apenas pudo registrar una línea ofensiva de .210/.329/.285, números que reflejan dificultades para producir con consistencia. A pesar de su versatilidad como primera base y jardinero, la organización no vio un progreso importante en su rendimiento, lo que derivó en la decisión de dejarlo en libertad.

El reto de los hijos de las leyendas

La historia de los hijos de grandes figuras del beisbol suele estar marcada por la presión de cargar con un apellido ilustre. Mientras Vladimir Guerrero Jr. ha sabido responder con talento y resultados, otros miembros de la familia enfrentan un camino más complejo. En el caso de Vladi, la falta de proyección ofensiva y defensiva lo coloca en una situación difícil, aunque aún cuenta con juventud y tiempo para intentar relanzar su carrera en otra organización o en ligas independientes.