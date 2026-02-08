MLB: Isaac Paredes en el radar de dos equipos

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de las Grandes Ligas se ha encendido a pocos días de que los equipos se reporten a los campos de entrenamiento. Según informó Chandler Rome, analista de The Athletic, en el podcast Crush City Territory, las conversaciones de cambio en torno al infielder Isaac Paredes se han intensificado drásticamente en las últimas 48 a 72 horas.

Con la llegada de la primavera a la vuelta de la esquina, los Astros de Houston parecen decididos a resolver el congestionamiento de talento que tienen en las esquinas del infield. La situación en el roster de Houston ha dejado al mexicano en una posición vulnerable, a pesar de su estatus de All-Star y su productiva ofensiva.

Exceso de talento en las esquinas

La estructura actual de los Astros ha dejado a Paredes sin un rol protagónico claro para la temporada 2026. El regreso de Carlos Correa para ocupar la antesala y la presencia de Christian Walker en la primera base (cuyo contrato de alto valor resulta casi imposible de mover) han creado un embudo defensivo.

Aunque los Astros exploraron la posibilidad de que Paredes regresara a la segunda base, existen dudas sobre su movilidad en esa posición. Ante este escenario, la gerencia de Houston parece inclinada a utilizar al sonorense como una pieza de cambio valiosa para fortalecer otras áreas del equipo, como el jardín central o el cuerpo de lanzadores prospectos.

Dos destinos con realidades opuestas

Dentro de los cinco equipos que han mostrado un interés legítimo y agresivo, los Medias Rojas de Boston y los Piratas de Pittsburgh emergen como los contendientes más firmes. Para Boston, Paredes representa la solución ideal tras la partida de Alex Bregman a Chicago y la no firma de Eugenio Suárez. Su estilo de bateo, caracterizado por jalar la bola con fuerza hacia su banda, encajaría a la perfección con las dimensiones del Fenway Park y su icónico "Monstruo Verde".

Por otro lado, los Piratas buscan desesperadamente un bate de impacto que acompañe su proceso de reconstrucción competitiva. Sin embargo, para Paredes, el PNC Park de Pittsburgh podría ser un reto, el estadio es considerado uno de los más difíciles de la liga para los bateadores derechos con su perfil de poder, lo que podría afectar su rendimiento ofensivo.

Houston busca evitar que el conflicto de tiempo de juego se convierta en una distracción dentro del clubhouse una vez que comiencen las prácticas en Florida. Con dos años de control contractual restantes y un salario acordado de 9.35 millones de dólares para 2026, Isaac Paredes es uno de los activos más atractivos del mercado actual.