Alperen Şengün se une a la élite: reemplazará a Shai Gilgeous-Alexander en el All-Star Game 2026

La justicia tardía llegó para los Houston Rockets. El pívot turco Alperen Şengün ha sido seleccionado para unirse al World Team en el NBA All-Star Game 2026.

Şengün ocupará el lugar dejado por la estrella de los Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, quien no podrá participar en la cita estelar debido a una lesión que no ha sido detallada oficialmente.

El ascenso de Baby Jokic

La inclusión de Şengün marca un hito en su carrera y un reconocimiento a su evolución como uno de los pívots más versátiles de la liga. Sus números en esta temporada han sido fundamentales para mantener a los Rockets en la pelea por los puestos de playoffs en la Conferencia Oeste.

Impacto inmediato: Şengün se convierte en una de las caras principales del equipo internacional, aportando su visión de juego y dominio en la pintura.

Ausencia notable: La baja de Shai Gilgeous-Alexander es un golpe para el espectáculo, dado que el base de los Thunder era uno de los favoritos para pelear por el MVP del juego.

Configuración del World Team

Con este movimiento, el equipo que representa al resto del planeta refuerza su juego interior. La presencia de Şengün asegura que el estilo de juego creativo y de pases quirúrgicos esté presente en el fin de semana más importante del baloncesto mundial.