NBA

Alperen Şengün se une a la élite: reemplazará a Shai Gilgeous-Alexander en el All-Star Game 2026

El All-Star Game 2026, que se perfila como una de las ediciones más competitivas bajo el formato de Estados Unidos contra el Mundo, gana con Şengün a un jugador que ha demostrado que el futuro de la NBA habla múltiples idiomas

Por

Eimy Carta
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 01:35 pm
Alperen Şengün se une a la élite: reemplazará a Shai Gilgeous-Alexander en el All-Star Game 2026
Suscríbete a nuestros canales

La justicia tardía llegó para los Houston Rockets. El pívot turco Alperen Şengün ha sido seleccionado para unirse al World Team en el NBA All-Star Game 2026.

Şengün ocupará el lugar dejado por la estrella de los Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, quien no podrá participar en la cita estelar debido a una lesión que no ha sido detallada oficialmente.

El ascenso de Baby Jokic

La inclusión de Şengün marca un hito en su carrera y un reconocimiento a su evolución como uno de los pívots más versátiles de la liga. Sus números en esta temporada han sido fundamentales para mantener a los Rockets en la pelea por los puestos de playoffs en la Conferencia Oeste.

  • Impacto inmediato: Şengün se convierte en una de las caras principales del equipo internacional, aportando su visión de juego y dominio en la pintura.

  • Ausencia notable: La baja de Shai Gilgeous-Alexander es un golpe para el espectáculo, dado que el base de los Thunder era uno de los favoritos para pelear por el MVP del juego.

Configuración del World Team

Con este movimiento, el equipo que representa al resto del planeta refuerza su juego interior. La presencia de Şengün asegura que el estilo de juego creativo y de pases quirúrgicos esté presente en el fin de semana más importante del baloncesto mundial.

 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Manchester City Liverpool
Domingo 08 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto