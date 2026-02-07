Actriz de "Radio Rochela" rompe récord en ventas de cachapas en Chile

Suscríbete a nuestros canales

El éxito sigue acompañando el emprendimiento de la querida y respetada actriz venezolana Betty Hass. Y es que, la criolla rompió el récord en ventas de cachapas en Chile, donde reside desde hace algunos años con su familia.

Récord en Chile

La actriz que trabajó por muchos años en el exitoso programa de RCTV “Radio Rochela”, vende comida venezolana como sopas, arepas, almuerzos y en diciembre realizó el plato navideño.

Sin embargo, el gran éxito de Hass es con la cachapa, al punto que chilenos hacen largas filas para degustar el platillo venezolano, realizado a base de jojoto.

Betty se ha encargado en representar de la mejor manera el sabor gastronómico venezolano, teniendo gran éxito por su empeño, dedicación y trabajo duro.

Es tanto su popularidad que ha creado una promoción de dos cachapas por $11.99. “La famosa actriz Betty Hass, ha hecho de las cachapas un verdadero fenómeno en Santiago, como nunca antes visto, se han vendido más de 400.000 cachapa con el combo”, escribieron en Instagram.

Un trabajadora incansable

Los chilenos y venezolanos pueden disfrutar del sabor de Betty, de lunes a viernes, desde las cuatro de la tarde a nueve de la noche, en el restaurante La Areperia ubicado en Eyzaguirre 1016, Santiago Centro.

Las cachapas están rellenas de queso de mano, queso llanero, natilla fresca y acompañado con un vaso de jugo.

La artista a sus 75 años muestra las ganas de seguir trabajando y salir adelante lejos del país que la vio nacer y formarse como una profesional de la tv.

Uno de sus trabajos más populares fue en el sketch de Asocerro en “Radio Rochela”.