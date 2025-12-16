Actriz de "Radio Rochela" se gana la vida vendiendo hallacas en Chile

Suscríbete a nuestros canales

En el negocio de comida de la actriz venezolana Betty Hass ya llegó la Navidad. A través de Instagram, la artista ha compartido la decoración de su local y el delicioso plato navideño venezolano que ofrece a los chilenos, con un sabor único.

Ganándose la vida con mucha honra

La criolla que trabajó por muchos años en el popular programa de televisión “Radio Rochela” de RCTV, ha compartido el proceso de elaboración de las hallacas, con las típicas hojas verdes, el delicioso guiso, pabilo y su toque único, para deleitar a chilenos y venezolanos.

El plato navideño que Betty sirve en su negocio “La Arepería”, consiste en hallaca, pan de jamón, pernil, asado negro y ensalada de gallina. Además, tiene una atención muy bonita para los venezolanos que busquen pasar el 24 y 31 para comer delicioso.

“Asegura tu mesa para la Noche Buena del 24 y 31 de diciembre, las reservan vuelan, así que apresúrate y asegura tu mesa. El plato navideño está súper resuelto y tiene todo, no lo piensen y vengan”, dijo.

Éxito en Chile

Desde su llegada a Chile la artista de 71 años y que participó también en producciones como “Cheverísimo”, vende comida de excelente calidad como arepas, cachapa, sopas, empanadas, tajadas con queso, dulces y almuerzos muy al estilo venezolano.

Internautas en redes sociales han comentado bonitas palabras para la querida y recordada actriz, por su labor de trabajar fuertemente para ganarse la vida en la compañía de su familia.

Hace días Betty recibió la sorpresa en su negocio del cantante y animador Rafael “El Pollo” Brito, quien le expresó palabras de amor por una comida hecha con sello venezolano.