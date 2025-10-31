Actriz de "Radio Rochela" falleció a los 54 años: Padecía de cáncer

Suscríbete a nuestros canales

Se confirmó la muerte de la actriz, modelo y bailarina venezolana Hilda Elena Fuenmayor, a los 54 años. A través de Instagram Maribel Zambrano reveló el fallecimiento de la artista, con un mensaje e imágenes de los momentos más especiales que compartieron.

Despedida de una amiga

“Así te vamos a despedir hermana Hilda Elena Fuenmayor, con el corazón destrozado. Jamás te olvidaremos”, escribió Maribel en la publicación realizada el jueves 30 de octubre del 2025.

Ambas tenían una amistad única y muy cercana desde hace muchos años, así lo demuestran las imágenes compartidas por Maribel, en las que aparecen en su tiempo de juventud posando muy sensuales con la también actriz Gladiuska Acosta, “La Coconaza”.

¿De qué falleció?

La popular cuenta de Instagram Pantalla de oro, afirmó que la modelo murió en Caracas, donde vivía con su esposa y dos hijas. Además, notificó que enfrentaba una dura batalla contra el cáncer en la zona abdominal, que poco a poco fue acabando con su salud.

Entre los trabajos más destacados de Fuenmayor, fue con la cerrada planta RCTV, en donde realizó el papel de Emmanuelle en el sketch de Los Franceses junto a Juan Carlos Barry, Gaetano Ruggiero y Roy Díaz.

Su trabajo no solo fue en la televisión también realizó obras de teatros como “El tamaño no importa” y “Si me lo pides te lo doy”.

En el 2022 su familia había creado un GoFundMe para recolectar dinero para combatir la enfermedad. Muchos de sus compañeros de la recordada rochela compartieron el perfil para recolectar la ayuda.