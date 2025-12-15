Copa de Portugal 2025-2026: quinta ronda por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Los fanáticos del fútbol portugués podrán disfrutar en Venezuela de dos emocionantes partidos de la quinta ronda en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión. Dos de los clubes más destacados de Portugal buscarán avanzar a la próxima ronda para acercarse a la etapa final.

Copa de Portugal por Meridiano

Jueves 18 de diciembre: FC Porto vs FC Famalicão – Antesala 4:30p.m. Inicio 4:45p.m.

vs FC Famalicão – Antesala 4:30p.m. Inicio 4:45p.m. Martes 23 de diciembre: Caldas SC vs SC Braga – Antesala 2:30p.m. Inicio 2:45p.m.

Ambos partidos podrán disfrutarse también en alta definición a través de los servicios de SimplePlus, Intergo, Netuno Go y AbaTV Go.

Si disfrutas del mejor fútbol europeo, esta etapa del torneo es imperdible. Pégate a la señal de Meridiano Televisión este 18 y 23 de diciembre y vive la emoción de la Copa de Portugal en vivo y directo.