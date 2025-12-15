LVBP: ¿Cuántos juegos debe ganar Leones del Caracas para clasificar?

Suscríbete a nuestros canales

Leones del Caracas sigue entre la espada y la pared. Este domingo 14 de diciembre, los melenudos cayeron vapuleados por Cardenales de Lara, por pizarra de 14-5, en lo que fue un pésimo día para el cuerpo de lanzadores del equipo que dirige José Alguacil.

Por supuesto, esta derrota mantiene al equipo capitalino en el último lugar de la tabla de posiciones, y cuando restan menos de 10 compromisos para que finalice la ronda regular, las opciones de ver a los caraqueños en el round robin se complican cada vez más.

Eso sí, aunque el panorama es sumamente difícil, los Leones todavía tienen algunas esperanzas de meterse en la fiesta de enero. El detalle está en que el margen de error es sumamente reducido, y de hecho, para aspirar a jugar por encima de .500 necesitan lo que podría considerarse como un auténtico milagro.

¿Qué necesita Leones para clasificar al round robin?

La realidad es bastante clara. En este momento, Leones del Caracas se encuentra a juego y medio del último puesto de comodín, que es ocupado por Tiburones de La Guaira. Además, están a tres juegos del cuarto lugar, última casilla que da cupo directo a enero, y que en este momento está en poder de Águilas del Zulia.

Por supuesto, las prisas para los dirigidos por José Alguacil parten del hecho de que a Leones le quedan solo nueve juegos por disputar. Para lograr, mínimo, jugar por encima de .500, necesitan tener récord de 8-1 en lo que les resta de campaña, algo que evidentemente será complicado.

Eso sí, para jugar comodín tal vez necesiten menos. El año pasado obtuvieron la sexta plaza con foja de 27-30 (26-30 originalmente, pero vencieron a La Guaira en un juego de desempate). Claro, para alcanzar las 27 victorias, deben jugar para 6-3, y de momento no hay señales que inviten al optimismo.