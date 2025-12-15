LVBP: Gabriel Noriega extiende desastrosa racha con Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Leones del Caracas sufrió doloroso revés en la jornada de este domingo 14 de diciembre, que compromete sus aspiraciones de avanzar al Round Robin en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Uno de los villanos del encuentro fue Gabriel Noriega, quien no pudo salir de su terrible slump con el madero.

El experimentado pelotero recibió la oportunidad de José Alguacil como segunda base y noveno bate, sin embargo, el infieder no tuvo suerte en cuatro turnos con ponche incluido frente a los crepusculares, que superaron sin problemas a los melenudos por marcador de 14 carreras por cinco.

Tomando en cuenta la cantidad de figuras que posee en el cuadro los capitalinos, el campocorto venezolano tenía limitado su puesto como titular y tampoco ha hecho méritos en la vigente campaña, pues solo ha sumado un imparable en 33 turnos al bate, incluyendo 29 turnos consecutivos sin pegar un hit.

Gabriel Noriega sufre desastrosa racha con Leones

La presencia de Noriega es simplemente lamentable en la actual edición de la LVBP. Su contribución ha sido prácticamente nula con los melenudos en la que presenta más ponches (11) que bases totales (2) después de 17 juegos disputados. En ese lapso, el campocorto exhibe un bajo average de .033, un hit, tres remolcadas, dos boletos y un OPS de .155 en 30 visitas al plato.

Su último y único batazo en esta temporada lo conectó el pasado 16 de octubre contra Bravos de Margarita, siendo ese su primer encuentro en la 2025-26 donde terminó de 3-1 con doblete y par de ponches. Desde ese entonces, el veterano jugador se le ha hecho imposible conectar imparables en la pelota criolla.