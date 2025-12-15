«Frankie» Dettori inicia gira de despedida con una victoria en Argentina

Suscríbete a nuestros canales

Luego de haber anunciado una gira de despedida por Sudamérica, el jockey italiano Lanfranco Dettori inició la misma en la jornada del Gran Premio Carlos Pellegrini en el hipódromo de San Isidro en Argentina, con una victoria de las cinco montas que realizó.

Dettori gana en Argentina en su gira de despedida

En la jornada de competencias hípicas del sábado en el hipódromo de San Isidro, se corrió una programación especial en el marco de una nueva edición del Gran Premio Carlos Pellegrini G1 en distancia de 2.400 metros, donde participó el jockey italiano Lanfranco Dettori.

Dettori comenzó su gira de retiro como jockey profesional con una victoria en la tercera competencia del programa, con el ejemplar Gran Candyman, al ganar el Premio República Oriental del Uruguay.

Luego de su triunfo, llegaría tercero en dos pruebas más y no entraría en la pizarra en otras dos, incluyendo la más importante, el Gran Premio Carlos Pellegrini, donde le entregó el premio a su colega Joao Moreira, vencedor con Obataye.

Dettori ahora irá a Uruguay el próximo 6 de enero, donde se disputará el Clásico José Pedro Ramírez GI en el hipódromo de Maroñas, y por último, se dirigirá a Brasil para montar el 2 de febrero en la jornada en Gavea.

Información de: Turf Diario.