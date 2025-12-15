Esto fue lo que pagaron los cuadros con seis aciertos en la reunión 48 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 14 de diciembre se realizó la última jornada de la temporada hípica en el Hipódromo Internacional La Rinconada, donde se disputaron trece competencias, nueve de las cuales fueron clásicos GI (tres de ellos con categoría internacional) y se llevó a cabo la primera edición del Jockey Challenge 56 Javier José Castellano.

Ganadores del 5y6 nacional y montos repartidos

La primera válida de la jornada dominical se corrió en la octava competencia y disputó la Copa Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, en un recorrido de 1.300 metros, donde ganó el ejemplar Colossus con la monta del jinete profesional José Alejandro Rivero y el entrenamiento de Rafael Cartolano, registrando un tiempo de 79"1 en la distancia.

Seguidamente, en la segunda válida del 5y6 se corrió la primera edición del Clásico Internacional Ramón Alfredo Domínguez GI en distancia de 1.800 metros, con victoria para la yegua Princesa Fina, del entrenador Humberto Correia Jr. y la conducción de Jhonathan Aray, con un tiempo de 112"3.

A continuación, en la tercera válida del 5y6, se disputó la primera edición del Clásico Internacional Júnior Alvarado GI, donde el triunfo fue para el ejemplar importado Special Element, del trainer Carlos Luis Uzcátegui y la conducción del jinete internacional panameño Ricardo Santana Jr., en un tiempo de 112"1.

La cuarta válida del 5y6 no tuvo selectivas que disputarse y se corrió en distancia de 1.400 metros, donde el lauro fue para el purasangre Tizn't Anymore, con tiempo oficial de 87"2 en el recorrido, presentado por César Pérez y montado por Oliver Medina.

La quinta válida del 5y6 fue disputada en 1.300 metros y la victoria se la quedó la yegua Princesa Julie con un crono oficial de 81"1, presentada por David Palencia y con la monta de la yoqueta internacional Katie Davis.

Por último, para cerrar la jornada y el año, se corrió la primera edición del Clásico Internacional Javier José Castellano GI, con un premio de $400.000, donde la victoria la obtuvo el tresañero Rockville del entrenador Carlos Luis Uzcátegui y la conducción de Ricardo Santana Jr. en tiempo de 113"4 para los 1.800 metros de la competencia.

Los cuadros ganadores con los seis caballos acertados fueron un total de 1.081, los cuales se llevan cada uno Bs. 134.884,01.