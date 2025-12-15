Cardenales le propina una preocupante paliza a Leones

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara sacaron a relucir su poderío ofensivo, para propinarle una paliza a los Leones del Caracas y así lograron dividir en la serie de dos compromisos en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez (1-1) este fin de semana.

La novena "Crepuscular" venció a los capitalinos 14 carreras por 5, sumando hasta 18 indiscutibles, incluidos tres cuadrangulares: uno de Rafael Ortega, otro de Jesús Bastidas y el otro de Alejandro Mejía.

Resumen:

Los "Melenudos" picaron adelante en el primer capítulo con su primera anotación, pero no pudieron fabricar hasta el quinto episodio, cuando ya estaban abajo en la pizarra y descontaron con un rally de cuatro rayitas.

Por su parte, los Cardenales hilvanaron una rayita en el primero, siete en el tercero, cuatro más en el cuarto episodio y terminaron de abrir el score con dos anotaciones en el octavo capítulo.

El más destacado con el madero, fue el novato Jesús Bastidas, quien finalizó la jornada de 4-3, con un vuelacercas y par de dobles. Aunado a eso, remolcó cuatro rayitas y anotó tres.

Derrota preocupante para Leones:

Más allá del resultado abultado, lo más preocupante para el Caracas, es que esta fue su derrota número 26 de la campaña, a cambio de 21 victorias, manteniéndose en el sótano de la tabla de posiciones.

Mientras que los larenses se mantienen en el segundo lugar de la tabla de posiciones con récord de 25-23, igualados con Caribes de Anzoátegui.