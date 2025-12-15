Ricardo Santana fue el ganador de la primera edición del Jockey Challenge 56

Suscríbete a nuestros canales

Con una remontada magistral en la última prueba, el jinete panameño Ricardo Santana Jr. se alzó este domingo 14 de diciembre de 2025 como el primer campeón del Jockey Challenge 56, en el Hipódromo Internacional La Rinconada. El triunfo se definió en el cierre del programa, convirtiendo el I Clásico Internacional Javier Castellano en la carrera decisiva.

Santana Jr. llegó a la prueba final con 8 puntos, situándose por detrás del duelo puntero entre José A. Rivero y Katie Davis, quienes comandaban la tabla con 10 unidades. La victoria contundente de Rockville, bajo su monta, le otorgó los puntos necesarios para alcanzar un total de 13 y desbancar a los líderes.

El camino del panameño hacia el título comenzó a tomar forma en la séptima carrera, tercera válida para el Challenge, donde sumó 3 puntos al llegar segundo con Mr. Thunder. Su momento clave llegó en el Clásico Internacional Júnior Alvarado, donde pilotó a Special Element hacia una victoria que reafirmó el dominio del ejemplar como el mejor caballo maduro de la pista.

Con la victoria de Santana Jr., el segundo lugar del Challenge fue compartido por José A. Rivero y Katie Davis. Oliver Medina completó el podio, el aprendiz vivió un excelente momento al superar en un espectacular final a Mike Smith en la undécima carrera, mientras que Johan Aranguren cerró la clasificación.

El Jockey Challenge 56, un formato que premia la consistencia y el triunfo de los jinetes a lo largo de varias carreras seleccionadas, estrenó su palmarés con alta emoción, consolidándose como un atractivo adicional a la jornada hípica internacional.