Hipismo

Ricardo Santana Jr., el panameño que busca brillar en La Rinconada

El látigo panameño regresa al óvalo de Coche donde ya estuvo en el 2024.

Por

Saúl García
Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 03:58 pm
Ricardo Santana Jr., el panameño que busca brillar en La Rinconada
Erick Kalet
Suscríbete a nuestros canales

El jinete panameño Ricardo Santana Jr., un látigo de gran trayectoria en el hipismo estadounidense, dice presente en la primera edición del Jockey Challenge 56 en el Hipódromo Internacional La Rinconada. Conocido por su efectividad y categoría Grado 1, Santana Jr. llega a Caracas con una lista de montas que prometen dar espectáculo en la jornada.

NOTAS RELACIONADAS

Santana con varias montas favoritas en el Jockey Challenge

"Santanita", como le apodan en el mundo hípico, ya ha tenido contacto previo con la pista venezolana y se siente agradecido por el apoyo recibido. Para este evento, asume compromisos clave, buscando llevar a sus ejemplares al círculo de ganadores.

Compromisos de Ricardo Santana Jr.:

  • 6ª Carrera: Monta a Little Vic.
  • 7ª Carrera: Guía a Mr Thunder.
  • 9ª Carrera: Dirige a Bella del Nilo.
  • 10ª Carrera: Conduce a Special Element.
  • 11ª Carrera: Pilota a Hipotenusa.
  • 13ª Carrera: Cierra sus montas con Rockville.

Con la experiencia de más de 2.000 victorias en Estados Unidos, el panameño se perfila como un jinete a seguir de cerca por los aficionados, que esperan ver su clase en cada arranque y remate de las carreras.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Entrevistas 5y6Nacional HINAVA
Viernes 12 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo