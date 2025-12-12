Mucha atención: César Pérez recomienda no olvidarse de está yegua que será una dura competidora para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este viernes 12 de diciembre el equipo de Meridiano Web asistió a la jornada de ajustes en el hipódromo La Rinconada, a fin de buscar información con los entrenadores quienes dicen presente en la última reunión dominical que es la número 48 para cerrar el tercer meeting por todo lo alto.

Uno de ellos es el entrenador César Pérez quien se encontraba activo en el óvalo de Coche. En esta ocasión le trainer aprovechó para ser entrevistado desde la tribuna de los 1.400 metros para conocer los detalles de sus tres ejemplares presentados. Su análisis y visión son clave para los apostadores que buscan afinar sus pronósticos.

César Pérez: Entrevista en vivo La Rinconada

Muy buenos días trainer. Un gran saludo y agradecido por brindar la entrevista. Un total de tres presentados tendrá para la reunión de cierre del tercer meeting del año. Iniciamos con Papa Stefano en la séptima competencia del ciclo no válido.

- Siempre consideré bien a este caballo. Sin embargo, espero que el ejemplar muestre su mejor forma y complete este tipo de carreras.

Luego en la segunda válida para el 5y6 será el primer Clásico Internacional Ramón Alfredo Domínguez (GI). En esa selectiva usted inscribió a la tordilla Brawuaisa.

-Esta yegua anda bastante bien y en cada presentación lo ha hecho de una manera aceptable. Considero que la yegua será una dura competidora en esta selectiva y bajo ningún concepto no la olviden.

Su último compromiso es en la cuarta válida con la importada Tizn’T Anymore que viene de hacer campaña en Estados Unidos y hará su debut aquí en el óvalo caraqueño.

-Es una yegua que realmente yo espero mucho de ella. Espero que el próximo año considero que será una de las mejores yeguas acá en La Rinconada.

Antes de finalizar la entrevista el trainer extendió este mensaje: Aprovecho también al gran público asistan este día domingo que habrá de todo. Un hipismo grandioso. Gracias de verdad y espero que todo el público tenga la mayor de la suerte.