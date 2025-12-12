¿Qué opciones le quedan a Boston en el mercado de invierno?

Suscríbete a nuestros canales

Tras una temporada que, aunque logró alcanzar la postemporada por primera vez desde 2021, dejó en evidencia las debilidades ofensivas del club, los Medias Rojas han entrado en el mercado de agentes libres con una necesidad imperiosa: inyectar poder al infield.

Sin embargo, el inicio de la agencia libre ha sido un baño de agua fría. La organización de Fenway Park vio cómo dos de sus principales objetivos para inyectar slugging se esfumaron en cuestión de horas: el slugger Pete Alonso firmó con los rivales de división, los Baltimore Orioles, y Kyle Schwarber regresó a los Phillies de Philadelphia.

Estos movimientos han dejado a Boston con la urgencia de reestructurar su plan, enfocando la mira en un grupo de destacados infielders que podrían estabilizar la tercera base y la segunda base.

El objetivo es claro: conseguir un infielder que aporte cuadrangulares, preferiblemente diestro, para balancear la alineación y aprovechar las bondades del Fenway Park.

El panel de opciones para la reconstrucción del infield

La directiva de los Red Sox baraja seis nombres principales en el mercado, con diferentes perfiles de riesgo y recompensa:

1. El retorno prioritario: Alex Bregman (3B)

La opción más lógica y deseada es el regreso de Bregman. El antesalista, que optó por salir de su contrato con Boston tras una buena temporada 2025, ofrece estabilidad.

La continuidad de Bregman sería vital. A pesar de las lesiones que limitaron su juego en 2025, demostró gran disciplina en el plato (entre el top 12% en tasas de ponches y whiff) y un liderazgo veterano esencial. Tras la salida de Alonso, las posibilidades de una reunión entre Bregman y los Red Sox parecen haber aumentado considerablemente.

2. El bate de élite: Bo Bichette (SS/2B)

Es una de las grandes piezas de este mercado. Aunque su posición natural es el campocorto, Boston ya cuenta con Trevor Story. La clave reside en su potencial para mudarse a la segunda base.

Bichette, quien viene de una estelar temporada 2025 con una línea ofensiva de .311/.357/.483, es un bateador puro de élite. La combinación Bichette-Story en el medio del infield sería defensivamente cuestionable, pero ofensivamente demoledora, especialmente si Story puede volver a la segunda base, posición que ha jugado en el pasado.

3. El power-hitter puro: Eugenio Suárez (3B)

Suárez es el candidato para quienes priorizan el cuadrangular por encima de todo. El antesalista viene de igualar su récord personal con 49 jonrones en 2025.

Si bien su defensa representa un claro downgrade respecto a Bregman y su tasa de ponches es alta, su capacidad para conectar barriles de forma consistente lo convierte en una amenaza directa. El "monstruo verde" del Fenway Park es un blanco tentador para su estilo de bateo, que prioriza el batazo hacia su lado de pull.

Las alternativas y el candidato de cambio

La lista de los Red Sox no se limita a los agentes libres con historial en la MLB:

Ketel Marte (2B): Es el perfil más intrigante, pero se trata de un candidato de cambio , no de un agente libre. Su producción de élite (.893 de OPS y 28 HR en 2025) lo convierte en un objetivo tentador, aunque las dudas sobre su durabilidad (lesiones) y el alto costo de una adquisición vía trade son factores a considerar.

Kazuma Okamoto (1B/3B): El poder japonés. Tras seis temporadas consecutivas de 30+ jonrones en la NPB, Okamoto es un riesgo calculado. Ofrece flexibilidad en ambas esquinas del infield, una necesidad ante la incertidumbre en la primera base con Triston Casas.

Jorge Polanco (2B): Tuvo un resurgimiento en 2025 (26 HR y .821 OPS), mejorando su disciplina en el plato. Sin embargo, sus problemas crónicos de rodilla y su defensa por debajo del promedio en la segunda base sugieren que podría pasar mucho tiempo como Bateador Designado.

El desafío de la dirección deportiva

La situación actual de los Red Sox es un reflejo de la presión en la División Este de la Liga Americana. Con los demás equipos fortalecidos, Boston no tiene margen de error. La nueva dirección deportiva necesita capitalizar una de estas opciones para asegurar la potencia ofensiva necesaria y evitar quedarse relegado en la carrera por los playoffs. El enfoque en el infield es la primera batalla de una larga y crucial offseason.