Tienes que saberlo: Mira el ejemplar que es el "dato más corrido" para la primera válida del 5y6 dominical

El majestuoso hipódromo La Rinconada celebra este domingo 14 de diciembre su reunión número 48, con un programa de 13 competencias, que incluye nueve clásicos grado I y una copa.

Asimismo, dentro de la jornada dominical también se destaca la primera edición del Jockey Challenge con la presencia de nueve jockeys y una jocketa internacional, a fin de garantizar la emoción y adrenalina de la cartelera de carreras.

A la altura de la octava de la programación, primera válida se dará el popular juego del 5y6 Nacional y precisamente en esa válida será la Copa Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, para el lote de caballos nacionales e importados de seis y más años, en distancia de 1.300 metros.

La Rinconada: Dato más corrido Copa 5y6 Ejemplar Datos hípicos

Gran Pepe (número 4) participa en esta prueba válida, bajo el entrenamiento de Pedro Coronil para los colores del Stud Don Rafael V, además de perfilarse como primer favorito para Gaceta Hípica.

El hijo de King Seraf en Gran Manisera regresa a la pista caraqueña luego de un corto paro de 35 días de inactividad. En su última actuación del 09 de noviembre, se llevó la victoria con a 6 1/4​ cuerpos de ventaja.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 10 de diciembre Gran Pepe ajustó: 16,2 31,1 (400MTS) (ES) 48/ 2DA VUELTA, RECTA DE ENFRENTE, SUPER COMODO Y SHN informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).