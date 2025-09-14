Triunfo en La Rinconada: Pedro Coronil se anota una victoria en su nueva faceta

Suscríbete a nuestros canales

La emoción inundó la cuadra del experimentado Pedro Coronil, quien ha visto cómo un anhelado sueño se materializa en la reunión número 35 de carreras en La Rinconada. Recientemente, Coronil obtuvo la matrícula de entrenador por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), y luego de aproximadamente siete intentos en esta nueva faceta logra su primera victoria.

Primera Victoria: Entrenador Debut La Rinconada

Con una sólida trayectoria en el mundo hípico, donde primero se destacó como jinete en los años noventa y luego como traqueador, Pedro Coronil demuestra ahora su profundo conocimiento y dedicación en su faceta como entrenador.

Su primera victoria en esta nueva etapa llegó en la duodécima carrera de la reunión 35. La prueba especial, exclusiva para ejemplares nacionales e importados de seis años o más con entre tres y cinco victorias, fue el escenario de su debut triunfal.

Coronil presentó en óptimas condiciones al ejemplar Gran Pepe, que reaparecía tras 182 días sin correr. A pesar del largo paro, el caballo se impuso de manera contundente con un margen de cinco cuerpos y medio. En la distancia de 1.200 metros, Gran Pepe registró un excelente tiempo de 74 segundos con la monta del aprendiz Winder Véliz, un resultado que marca el inicio victorioso de Coronil como preparador.

Esta victoria marca el nuevo triunfo para Gran Pepe que ahora deja récord de 20 actuaciones para seis triunfos, y deja claro que está de regreso luego de superar problemas físicos. Su dividendo en taquilla fue de Bs 71,13 a ganador, donde reflejó la confianza de los apostadores en su desempeño.

Las demás posiciones en esta prueba fueron ocupadas por Tank Abbott en el segundo lugar, My Funny Nonno en el tercero, Akas Team en el cuarto, y My Flying Mate cerró la pizarra.

La Rinconada: Carreras Entrenador

Para Coronil, esta victoria es un hito trascendental. Hasta esta jornada, había presentado cinco ejemplares y dos de ellos la tarde de este domingo, (Big Family) que arribó cuarto y el ganador Gran Pepe en la prueba de cierre. El camino es largo y lleno de desafíos en la difícil profesión de la preparación de purasangres, pero este prometedor inicio augura un futuro brillante. ¡Enhorabuena, Pedro Coronil!