Asi quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 14-9-2025

Este domingo 14 de septiembre se corrió la trigésima quinta jornada de carreras, con una programación de 12 competencias, que incluyeron dos pruebas selectivas como lo son: El XXII Clásico Gelinotte (G2), con la victoria de la norteamericana Fleet Street y el XXII Clásico Millard Ziadie (G2), con el triunfo del importado Rockville (USA), ambos en distancia de 1.400 metros.

Resultados- Ganadores- La Rinconada

Los entrenadores Gabriel Márquez, Carlos Luis Uzcátegui y Rohendy Gámez fueron los más destacados de la jornada al ganar cada uno dos carreras. Márquez se tomó la foto por intermedio de Ekating King (USA) y Dwtn Maddie Brown (GB), mientras que Uzcategui consiguió el back to back con Fleet Street (USA) y Rockville (USA). Finalmente, Gámez visitó al recinto de ganadores con las yeguas: Srta Emiliana y Mística.

En el renglón de los jinetes, el más destacado fue para Jhonathan Aray quien cruzó el espejo por intermedio de los purasangres: Ekating King (USA), Fleet Street (USA), Rockville (USA) y Dwtn Maddie Brown (GB).

5y6 nacional - resultados - carreras

La trigésima quinta reunión del 2025, en el hipódromo La Rinconada, generó para el juego del 5y6 nacional, un total de 3.665 ganadores con los tickets de seis aciertos, los cuales ganaron cada uno: Bs. 20.077,34.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Base Armador (8). 53 Aldry Siso. 1.609,99 2 Bendito (7). 57 Fel.Velásquez. - 3 Cosmos (2) 51,5 L.Sangronis. - 4 Dumpling (4) 54 Y.Caguado. - 5 The Big Louis (6) 52 F.Márquez -

Entrenador: Eliécer Gómez. Ganador: 1.609,99 Placés: 215,75 y 86,79. Exacta: 3.466,70. Trifecta: 10.807,00. No hubo Superfecta.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gran Hacedion (8). 53 Ángel Ybarra. 71,48 2 Rey del Castillo (4). 51,5 O.Rivas - 3 El Chino (3). 50 L.Sangronis - 4 Conversión (2) 50 Y.J.Bermúdez. - 5 Midnight Champion (5). 54,5 A.Chirinos. -

Entrenador: Alejandro Pérez. Ganador: 71,48 Placés: 55,94 y 61,71. Exacta: 148,84. Trifecta:594,68. Superfecta. 1.442,84. Ret: 9.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Srta Emiliana (3). 51 Oliver Medina. 1.633,80 2 Princesa Lucía (7). 53,5 W.Veliz. - 3 Reina de Vela (2). 50 L.Sangronis. - 4 Natalia Princess (5). 54 C.Brito. - 5 Gran Marisela (6). 50 Y.J.Bermúdez. -

Entrenador: Rohendy Gamez. Ganador: 1.633,80 Placés: 337,07 y 69,52. Exacta: 12.613,32. No hubo Trifecta ni Superfecta.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: S/T

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Ekating King (USA) (2). 54 Jhonathan Aray. 94,39 2 Tapit's Tale (USA) (7). 54 O.Medina. - 3 Convergente (5). 53 Y.Díaz - 4 Aptitud (1). 50 W.Veliz. - 5 First Time (4). 53 J.Lugo -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 94,39 Placés: 75,91. y 84,92. Exacta: 343,01. Trifecta. 966,98. No hubo Superfecta.

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 84.2

XXII Clásico "Gelinotte" (GII)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Fleet Street (USA) (2). 56 Jhonathan Aray. 65,97 2 Colder Weather (USA) (1). 56 R.Capriles. - 3 Cosmic Love (7). 53 J.Lugo Jr. - 4 Princesa Fina (3). 53 Y.González. - 5 Eterna Amanda (6). 54 J.Lugo. -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 65,97. Placés: 55,04 y 181,58. Exacta: 252,54. Trifecta: 1.540,63. Superfecta: 10.786,90.

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 84.4

XXII Clásico "Millard Ziadie" (GII)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Rockville (USA) (2). 58 Jhonathan Aray 112,48 2 Señor Soñador (3). 53 Y.González. - 3 Tío Horacio (4). 53 J.Lugo Jr. - 4 Forrest Gump (1). 53 L.Mejías. - 5 Snujake (7). 54 J.A.Rivero. -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 112,48. Placés: 85,64 y 68,45. Exacta: 228,34. Trifecta: 863,68. Superfecta: 2.782.06

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Dwtn Maddie Brown (GB) (5). 56 Jhonathan Aray. 139,11 2 Rose Sensations (9). 51,5 A.Ybarra. - 3 Mi Maritza (3). 50 W.Véliz. - 4 Salome (13). 51 L.Sangronis. - 5 Lady Issa (1) 50 J.Moncada -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 139,11. Placés: 58,07 y 84,96. Exacta: 242,55. Trifecta: 583,45. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 154,93. Pool de 4: 480,87.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mística (10). 51 Julio Moncada. 110,31 2 Dra Bea (11). 54,5 M.Ibarra. - 3 Paula del Carmen (1). 50 S.Yanez. - 4 Catira Milena (7). 50 O.Rivas. - 5 Money Wise (4). 51,5 O.Medina. -

Entrenador: Rohendy Gámez. Ganador: 110,31. Placés: 123,41 y 57,26. Exacta: 341,52. Trifecta: 2.808,34. No hubo Superfecta. Doble Perfecta: 180,27.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Guillermina (7). 53 Larry Mejías. 296,36 2 Aslaug (1). 53 A.Siso. - 3 Hispanamericana (USA) (10). 54 J.Lugo. - 4 Bella Zafiro (2). 55 R.Capriles. - 5 Carolina D' Oro (USA) (8). 56 J.Aranguren -

Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 296,36 Placés: 117,69 y 241,09. Exacta: 5.088,64 Trifecta: 20.251,47. No hubo Superfecta. Ret: el 5 y el 6.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Lady Sophia (10) 51 Oliver Medina. 92,43 2 Luna Llena (2). 53 W.Véliz. - 3 Lady Rossy (7) 53 O.Rivas. - 4 Royal Honey (5) 53,5 A.Siso. - 5 Money On Time (9). 51 S.Yanez. -

Entrenador: Jefferson David Rivas. Ganador: 92,43. Placés: 62,73 y 72,46. Exacta: 378,76. Trifecta: 538,42. No hubo Superfecta.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 High Black Cat (5). 53,5 José Gilberto Hernández. 75,58 2 Predador (1). 53,5 Fra.Velásquez - 3 Luigino (10). 53 J.Aray. - 4 Big Family (3). 53 R.Capriles. - 5 Verstappen (4). 54 Y.Díaz. -

Entrenador: Deibis Guevara. Ganador: 75,58 Placés: 92,22 y 65,46 Exacta: 342,40. Trifecta: 818,31. Superfecta: 4.089,33. Ret: 8.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gran Pepe (11). 54 Winder Véliz. 64,86 2 Tank Abbott (10). 52 L.Sangronis. - 3 My Funny Nonno (5). 53,5 J.A.Rivero. - 4 Akas Team (9). 50,5 O.Rivas. - 5 My Lying Mate (4) 50 L.Funez Jr. -

Entrenador: Pedro Coronil. Ganador: 64,86 Placés: 55,00 y 66,95. Exacta: 135,11. Trifecta: 154,50. Superfecta. 1.450,61. Triple Apuesta: 723,51. Super Pool de 4: 3.587,16. Doble Perfecta: 297,59. 20.342 boletos con 5 pagan Bs. 937,76 c/u. 3.665 tickets con 6 a Bs. 20.077,34 c/u. Loto Hípico: 1.421,42.