LVBP: Estos son los escenarios de Leones para poder jugar el Comodín

Leones del Caracas cumplió en la jornada de este lunes y ganó la primera de las tres finales que le corresponden en esta última semana de ronda regular. Para esta ocasión derrotaron a Bravos de Margarita con pizarra de 8 a 2, algo que les permitió mantenerse con vida en esta temporada 2025-2026 de la LVBP.

Leones, a ganar y ligar

La única vía para que el conjunto melenudo clasifique al Round Robin es por la del Comodín. Y es que para ello no solo deberán ganar sus compromisos restantes, sino también ligar otros resultados.

Hasta la fecha, la tabla de posiciones muestra una cerrada lucha entre Navegantes del Magallanes, Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua por los dos puestos del Comodín, quedando los Leones del Caracas un poco más rezagados. Vale acotar que los cuatro equipos ya tienen 54 compromisos disputados.

Dicho esto, a los melenudos les resta enfrentarse a Cardenales de Lara (viernes 26 de diciembre) en Barquisimeto, y recibir a Tiburones (sábado 27) en el Estadio Monumental. Obviamente, la obligación de ellos es ganar ambos careos, ya que una derrota los convertirá en el primer eliminado de esta zafra.

Pero eso no será suficiente. Y es que además de verse en la necesidad de ganar el día viernes, otro escenario que deben ligar es que Tigres y Tiburones pierdan sus respectivos duelos, tanto los del viernes como los del sábado. De hecho, en caso de que bengalíes o escualos triunfen, sería el fin para los capitalinos.

Asimismo, cabe mencionar que Magallanes ya no entra en la ecuación de Leones del Caracas para pelear por el puesto del Comodín, aunque sí podría ser su posible rival en caso de que las cosas se alineen a favor de los melenudos y salgan airosos del hipotético triple empate con Tigres y Tiburones.