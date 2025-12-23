LVBP: Leones triunfa sobre Bravos y mantiene su fe intacta

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas llegaron a la cita de este lunes con una única misión entre ceja y ceja: ganar. Justamente eso consiguieron y de gran manera, pues se impusieron sobre Bravos de Margarita con pizarra de 8 a 2 para mantenerse con vida en esta temporada 2025-2026 de la LVBP.

Leones rugen con fuerza

Si hay un lanzador del conjunto melenudo que no ha desentonado durante esta zafra, ese sin duda es José Marco Torres. Y es que para esta ocasión volvió a sacar su lado intraficable para mantener a los insulares en cero a lo largo de cuatro entradas completas, permitiendo apenas un imparable.

A la par de ese gran actuación monticular, la ofensiva de los capitalinos protagonizó un magnífico segundo inning con un rally de cinco rayitas. Los encargados de inyectar esa cuota de poder fueron Orlando Arcia y Salvador Pérez con jonrones de dos y tres carreras, respectivamente.

En la baja del tercero, Leonel Espinoza añadió otra gracias a un hit que llevó hasta el home a Freddy Fermín, dejando un marcador parcial de 6 a 0 en el Estadio Monumental.

Sin embargo, los insulares evitaron la blanqueada a la altura del séptimo. Allí, Lizandro Espinoza consiguió las bases llenas y disparó un sencillo productor de dos anotaciones.

Ya en el octavo, los melenudos certificaron su victoria tras aprovechar un pequeño descontrol del relevo visitante. Y es que Liván Soto anotó otra luego de un lanzamiento desviado de Ángel Rondón, en tanto que Freddy Fermín dejó cifras definitivas con otra impulsada.

De esta manera, Leones del Caracas (24-30) suma una nueva victoria crucial para mantenerse con vida. Por su parte, Bravos de Margarita (29-25) pierde una gran oportunidad para sacar ventaja en el liderato de la tabla.