LVBP: Esto es lo que necesita Leones del Caracas para clasificar al Round Robin

Leones del Caracas logró un triunfo tremendo este domingo 21 de diciembre, al derrotar por pizarra de 7-3 a los Navegantes del Magallanes, gracias a una excelente actuación del pitcheo del equipo, comandado por el abridor novato Mikell Manzano, quien trabajó por espacio de 5.0 innings en los que permitió solo cinco imparables y dos carreras.

De esta manera, Caracas evitó la humillación de caer eliminado ante su eterno rival, pero las posibilidades que tienen de avanzar al Round Robin siguen siendo sumamente reducidas. De hecho, según LVBP Analytics, las posibilidades de los melenudos son de tan solo 1.95%, y para clasificar, necesitarán de un escenario que es verdaderamente milagroso.

¿Qué debe pasar para que Caracas clasifique?

Las opciones de Leones del Caracas se reducen, en este preciso momento, al mínimo. El equipo de José Alguacil no tiene chances de clasificar de manera directa, y tampoco tiene posibilidades de quedarse en solitario con algún lugar que de acceso al comodín, por lo que lo único que puede darles vida es un triple empate en el sexto lugar.

Además, para que este triple empate ocurra, se deben dar tres ítems específicos:

Leones del Caracas debe ganar los tres juegos que le restan (22/12 vs Bravos; 26/12 @ Cardenales; 27/12 vs Tiburones)

Tigres de Aragua debe perder los dos juegos que le que restan (26/12 y 27/12 vs Bravos)

Magallanes o La Guaira deben perder los juegos que les restan

Según las condiciones de campeonato, si este escenario se da, Leones del Caracas jugaría dos juegos extra por el sexto lugar, ambos como visitante, debido a que todos los demás equipos en cuestión llegaron primero que los melenudos a la cifra de 26 triunfos, por lo que en los criterios de desempate, los caraqueños ocuparían el octavo lugar.

Cabe acotar que este escenario le daría a los capitalinos el acceso al sexto lugar, por lo que luego tendrían que ganar dos compromisos más en condición de visita en la Serie de Comodín para así avanzar al Round Robin de manera definitiva. Contando el triunfo ante Magallanes, los dirigidos por Alguacil necesitan una seguidilla de ocho ganados para clasificar, o lo que es igual, un milagro.