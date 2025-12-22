LVBP

LVBP: Leones del Caracas recibe un tardío e inesperado regalo de Navidad

El conjunto capitalino ha contado con el resurgir de una de las piezas más importantes de su roster

Josué Porras Estebanot
Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 11:25 am
José Rondón / Foto: David Urdaneta
La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional está muy cerca de llegar a su final para los Leones del Caracas, sin embargo, el milagro sigue siendo posible. Los capitalinos derrotaron a su eterno rival, los Navegantes del Magallanes, este domingo 21 de diciembre, por pizarra de 7-3, para así seguir con vida un día más en la LVBP.

Si bien la situación sigue siendo extremadamente delicada, y está al borde de ser irremediable, los dirigidos por José Alguacil se aferran a unos pequeños focos de luz que les permiten soñar con, en el mejor de los casos, forzar un juego extra que les permita meterse de rebote en la serie de comodín.

Precisamente, uno de esos focos de luz ha sido el resurgir de un toletero que ha tenido una campaña complicada: José Rondón. Si bien la 2025/26 no ha sido su mejor año, es preciso decir que "La Locura" ha encendido los motores en esta recta final, para darle un ápice de esperanza a su equipo.

José Rondón encendido

Y es que, sin duda alguna, lo que hizo José Rondón en la décima semana de la temporada 2025/26 fue realmente espectacular. En seis compromisos disputados, el toletero caraquista dejó promedios de .591/.609/.864/1.473, gracias a sus 13 imparables (líder de la semana en la LVBP), además de un cuadrangular y tres impulsadas.

Se puede decir, por supuesto, que este resurgir de "La Locura" ha sido un poco tardío, pero aparece como un pequeño rayo de esperanza para mantener vivas las limitadas oportunidades melenudas de avanzar a la postemporada. Además, también colocan al jugador en una buena posición para ser una opción interesante de refuerzo, en caso de que Leones termine siendo eliminado, como ocurrió hace una campaña.

