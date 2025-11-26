LVBP: José Rondón está a un paso de igualar a una leyenda de los Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas iniciaron la séptima semana de ronda regular de manera positiva, ya que derrotaron por 6 a 4 a Tigres de Aragua en el José Pérez Colmenares. Justamente, uno de los bates productivos de esa jornada fue José Rondón, quien está cada vez más cerca de sumar otra hazaña a su carrera.

El oriundo de Villa de Cura se fue de 3-1 con jonrón, dos carreras impulsadas y una anotada. Hay que detallar que su primera remolcada fue luego de un elevado de sacrificio, en el cuarto inning; mientras que la otra llegó por medio de ese vuelacercas solitario, en el noveno.

José Rondón, entre los históricos de los Leones

Previo al inicio de la temporada 2025-2026 de la LVBP, el nombre de José Rondón apuntaba a varias hazañas importantes en la historia de los Leones del Caracas. Una de esas tiene que ver con las carreras impulsadas.

Ciertamente, este zafra no ha sido muy productiva para él en comparación de años anteriores, pero el hecho de que su bate esté un poco apagado no significa que su presencia no sea esencial dentro del dugout de los capitalinos.

Dicho esto, y luego de esa estupenda jornada del pasado martes, los números de por vida de José Rondón con los melenudos lo están acercando a una leyenda moderna de la franquicia: Alex González. Y es que el de Villa de Cura suma 190 carreras remolcadas, una menos de las 191 que dejó el ahora coach de primera base.