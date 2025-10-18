José Rondón consigue esta cifra redonda con los Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas se enfrentan este sábado a Caribes de Anzoátegui en el Estadio Monumental de Caracas 'Simón' Bolívar de La Rinconada, donde arrancan en desventaja con respecto a la visita.

Durante la primera entrada, José Rondón, máxima figura del equipo melenudo, arrancó el juego como segundo bate, conectando un imparable por el jardín izquierdo, siendo este el primero de su equipo.

Con este, alcanza los trescientos indiscutibles en su trayectoria con los Leones del Caracas y el segundo en este inicio de temporada en el beisbol venezolano, ampliando su legado con los capitalinos.

Desde su llegada a los Leones del Caracas en la temporada 2018/2019, Rondón ha tenido un notable progreso en productividad ofensiva, teniendo más de sesenta imparables en sus últimas tres campañas.

Su mejor temporada con respecto a hits conectados con la camiseta de los Leones ha sido la 2023/2024, donde estableció una marca de setenta y dos indiscutibles, logrando también un promedio de .338, el mejor de su trayectoria en la LVBP.