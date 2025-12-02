LVBP: Yasiel Puig deja fluir su vena madridista

Suscríbete a nuestros canales

Yasiel Puig es de los extranjeros de más nivel en los últimos años de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Su pasión y carácter lo convierten en un jugador querido por la afición; pero lo que no todos conocen es que es igual de apasionado por el Real Madrid.

Puig partició en el Home Run Derby 2025 de la LVBP y no se escondió al ser preguntado por el equipo blanco. Destacando que su jugador favorito en la actualidad es Kylian Mbappé. Lo que demuestra que sigue la actualidad del Real Madrid manteniéndose al tanto juego a juego.

Yasiel contó una anécdota sobre su experiencia con los merengues: "Ver un juego del Real Madrid siempre fue mi sueño, ver un Real Madrid-Barcelona, pero la vez que fui no fue muy bonito, perdimos 3-0". Una frase triste de un pelotero que está brillando con Navegantes del Magallanes en Venezuela.

Yasiel Puig vuelve a brillar en Venezuela una temporada más

Yasiel Puig se ha mostrado bastante regular una temporada más en Venezuela. Este 2025-26 con Navegantes del Magallanes se ha mantenido estable con su ofensiva, registrando buenos números. Eso sí, aún no ha logrado dar su primer cuadrangular, pero aporta lo necesario para ayudar al equipo a ganar.

Su presencia aporta energía y experiencia a un lineup del Magallanes que comenzó lento y ahora explotan rivales. Por otra parte, su vínculo con la afición venezolana es extraordinaria, primero con los Tiburones y ahora con la magallanera; convirtiéndose en un jugador muy querido en la liga.

Números de Yasiel Puig con Navegantes del Magallanes en LVBP

Aunque los registros de Yasiel Puig con Navegantes del Magallanes no son de un líder de bateo. Está aportado de buena manera para que el equipo gane los encuentros; con 16 hits en 18 juegos, está apostando a una regularidad que le ha caracterizado en años anteriores.

Números de Puig en 2025-26:

- 18 juegos, 62 turnos, 6 anotadas, 16 hits, 5 dobles, 6 impulsadas, 6 boletos, 14 ponches, .258 promedio, .343 OBP, .339 SLG, .682 OPS