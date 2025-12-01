LVBP: Magallanes alargó su buen momento

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes siguen como el equipo más caliente de la última semana al lograr su sexta victoria consecutiva al superar viniendo de atrás a los Tiburones de La Guaira 8 a 7 en el estadio Universitario de Caracas.

Los escualos mordieron primero en las primeras tres entradas, con sencillo de Jadher Areinamo y cuadrangular de dos carreras de Daniel Montaño para adelantarse 3 a 0 en la pizarra.

En el segundo, Maikel García y nuevamente Areinamo sumaron dos más con hits para ampliar la ventaja 5 a 0. En el tercero, Franklin Barreto sumó la sexta con sencillo.

Magallanes inició su reacción con cuadrangular de dos carreras de Rougned Odor en el cuarto inning. Más tarde, en el octavo episodio, los bates filibusteros encendieron los cañones con doble de Rougned Odor que remolcó la tercera, luego, Luis Suisbel sumó la cuarta con hit y posteriormente, Nelson Rada pegó doble para poner la pizarra para voltear la pizarra 7 a 6 a favor del Magallanes.

En el cierre del octavo, Alcides Escobar igualó las acciones con jugada de selección para impulsar desde tercera a Ronald Acuña Jr.

En el noveno, Rougned Odor se puso la capa de héroe al pegar sencillo al derecho para impulsar la carrera de la ventaja y que a la postre le daría el triunfo a los turcos 8 a 7.

Ronald Acuña Jr. ligó de 4-2 con dos anotadas y un boleto recibido. Mientras que Maikel García se fue de 5-3 con par de dobles, una anotada y una remolcada.

La victoria fue para Felipe Vázquez (2-2) y la derrota para Arnaldo Hernández (2-2).