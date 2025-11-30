Magallanes vino de atrás y cerró la semana de manera perfecta

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes no "creyeron en nadie" en la séptima semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, ni siquiera en unos Tiburones de La Guaira liderados por Ronald Acuña y Maikel García, a quienes justamente vencieron este domingo.

Los dirigidos por Yadier Molina remontaron una diferencia de 0-6 y en una remontada guiada por Rougner Odor, terminaron quedándose con el lauro con marcador de 8 carreras por 0.

Resumen:

Las primeras seis anotaciones de los "Escualos" llegaron entre el primero y el tercer capítulo. Mientras que los visitantes descontaron con dos en el cuarto producto de un cuadrangular de Rougner Odor.

El encuentro se mantuvo 6-2 hasta el octavo tramo, cuando llegó una emboscada de cinco anotaciones por parte de la "Nave Turca", para voltear el encuentro a su favor (7-6).