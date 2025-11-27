Saime: Así puedes solicitar Certificación de Movimientos Migratorios

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que los ciudadanos podrán registrar sus entradas y salidas del país, además de solicitar la Certificación de Movimientos Migratorios por Internet.

El Saime publicó un video en sus redes sociales de cómo puede realizar el trámite a través de su portal web y resaltó que con esta nueva herramienta en línea, los usuarios pueden consultar y gestionar de manera directa los registros de entradas y salidas de la nación.

Pasos a seguir para obtener la Certificación de Movimientos Migratorios

El usuario debe ingresar a su cuenta en el portal oficial de la institución: www.saime.gob.ve. En la sección de Migración, debe presionar la opción «Movimientos Migratorios» para visualizar los registros de entrada y salida del país. Luego, debe presionar la opción «Solicitar documento», donde aparecerá una ventana emergente con los datos. Allí, tendrá que confirmar la información y posteriormente, el pago en línea. Una vez completado el trámite, el sistema emitirá automáticamente el Certificado Digital, el cual estará disponible para su descarga e impresión inmediata.

¿Qué hacer si el sistema no responde?

La institución resaltó que si durante la realización del trámite vía internet presenta algún problema es recomendable asistir a la oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la sede Central del Saime". Además, el ente destacó que este trámite "es completamente personal".