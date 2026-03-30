El guerrero del Gran Derby que conquistó la gloria eterna en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Un 30 de marzo de 2001, las praderas del Haras Gran Derby fueron testigos del nacimiento de un ejemplar destinado a la inmortalidad: Sibarita. Este hijo del semental jefe Slew Prince en la matrona Cloak no solo heredó una genética privilegiada, sino que portó el estandarte de una de las líneas maternas más exitosas de la hípica venezolana, la misma que produjo al también ganador del Simón Bolívar, Gran Abuelo.

El sello de Daniel Pérez: Entrenador

Bajo la tutela del recordado y hábil entrenador Daniel Pérez, Sibarita se transformó en una máquina de ganar carreras. Su campaña, resumida en 21 presentaciones para un balance de 12 victorias, dos segundos lugares y un tercero, refleja la consistencia de un pistero excepcional. Sus ganancias, que ascendieron a la cifra de Bs. 691.035.000, lo situaron en la cúspide económica de su generación.

2004: El año de la consagración total La Rinconada

La temporada de sus tres años figura en los libros de récords como una de las más dominantes de la historia contemporánea. Sibarita se hizo acreedor de los títulos de Caballo del Año y Campeón Tresañero en 2004. Su triunfo más recordado ocurrió en el Clásico Simón Bolívar (G1), donde demostró una superioridad incontestable sobre el lote.

En ese mismo ciclo, el defensor de las sedas del Gran Derby sumó a sus vitrinas el Clásico Cría Nacional (G1) y el Clásico Millard Ziadie (G3). Aunque el triunfo en la Triple Corona se le escapó con un segundo lugar en la Copa de Oro (G1) y un tercero en el República Bolivariana de Venezuela (G1), su nombre ya estaba grabado con letras de oro en el corazón de la afición.

Madurez y dominio en la distancia

A los cuatro años, Sibarita mantuvo su estatus de élite y alcanzó el galardón de Co-Campeón de 4 y más años en 2005. Su triunfo en el Clásico Presidente de la República (G1) ratificó su jerarquía en las distancias de aliento y su capacidad para vencer en los dos eventos más importantes del calendario hípico nacional: el Bolívar y el Presidencial.

Su palmarés se completó con victorias de lujo en el Clásico Jockey Club de Venezuela (G1) y la Copa Rafael Rodríguez Navarro. Sibarita no fue solo un caballo de carreras; fue el ejemplo de la cría nacional de excelencia y un atleta que, bajo la dirección de la yunta Pérez-Gran Derby, escribió una de las páginas más brillantes en la arena de La Rinconada.

A 25 años de su nacimiento, su legado permanece vigente como un referente de garra, clase y poderío en la pista.