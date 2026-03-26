Daniel Pérez García: El maestro de Iraquí y Winton vive en la memoria de la afición

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El calendario hípico marca una fecha de profunda significación: el 26 de marzo de 1953. Ese día nació Daniel Pérez García, uno de los preparadores más influyentes y respetados en la historia de la hípica venezolana. Su trayectoria en el Hipódromo La Rinconada se caracterizó por una conducta intachable, un conocimiento técnico superior y una mística de trabajo inquebrantable.

Forjador de Campeones y Triplecoronados

Bajo la tutela de este profesional de origen español, surgieron algunos de los ejemplares más emblemáticos del óvalo de Coche. Su nombre figura junto a leyendas de la talla de Iraquí, con quien alcanzó la gloria de la Triple Corona Nacional. Asimismo, su destreza en la preparación permitió los triunfos de Winton, Bolinge y Benemérito en las pruebas más exigentes del calendario selectivo.

Su palmarés incluye hitos que muy pocos profesionales igualan en la región:

Ganador del Clásico del Caribe: Conquista internacional en México de la mano de Benemérito.

Triple Campeón Entrenador: Acreedor de tres Casquillos de Oro en La Rinconada.

Club de las 2.000 Victorias: Miembro selecto de un grupo histórico junto a figuras como Millard Ziadie, Antonio Bellardi, Julio Ayala entre otros.

Una Carrera Marcada por la Excelencia

Daniel Pérez García inició su camino en el turf bajo la guía del "Rey" Millard Ziadie Faris. Desde sus primeros pasos, su talento fue evidente: obtuvo el premio Revelación del Año en 1977 y el título de Novato del Año en 1979. A lo largo de su vida profesional, acumuló un total de 2.185 victorias, cifra que respalda su estatus como un estratega de la arena.

Su partida física ocurrió el 27 de noviembre de 2014 en la ciudad de Caracas, víctima de un paro respiratorio justo antes de iniciar su faena diaria en la sesión de traqueos. Hasta su último aliento, Pérez García mantuvo el compromiso con los purasangres que lo llevó a la cúspide del deporte.

In Memoriam: La Huella de un Grande

Hoy la afición recuerda a los campeones que pasaron por sus manos: Caletero, Ristre, Volantín, Gallardete, Sibarita, Alecrim, In y tantos otros que deleitaron al público en las tardes dominicales. Daniel Pérez García no solo entrenó caballos de carreras; forjó la historia de la hípica venezolana con ética y pasión. Su legado permanece vivo en cada entrada al recinto de ganadores y en la memoria de un pueblo que celebra su grandeza.